В период рождественских праздников было отправлено свыше 709 000 SMS, сделано около 2 миллионов звонков и использовано посредством смарт-устройств 53 терабайта интернета. Это говорит о том, что устным и письменным поздравлениям по телефону пользователи всё чаще предпочитают интернет-общение, свидетельствует статистика Tele2.



”Несмотря на то, что во время рождественских праздников количество отправленных SMS возрастает примерно на 10%, клиенты Tele2 отправили в этом году на 12 000 сообщений меньше, чем годом ранее”, — сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон. При этом она уточнила, что, если на Рождество 2014 года один клиент отправил в среднем 2,1 сообщения, а на Рождество 2015 года — 1,96 сообщения, то нынче только — 1,92 SMS.

”В отличие от SMS, звонков во время рождественских праздников даже меньше, чем в обычные дни: родственники собираются за общим столом и откладывают телефоны в сторону, да и рабочих разговоров гораздо меньше”, — напомнила К. Арон.

По сравнению с прошлым годом клиенты Tele2 сделали на Рождество на 152 000 звонков меньше. И если в прошлом и позапрошлом году на одного клиента приходилось в среднем по 5,8 звонка, то на нынешнее Рождество — только 5,37 звонка.

”Правда, наметилась и другая тенденция — увеличилась средняя продолжительность разговора, которая в этом году составила 3 минуты”, — отметила директор по продукции Tele2.

По мнению К. Арон, снижение количества звонков и SMS объясняется резким всплеском трафика мобильного интернета. В этом году объем его использования достиг 53 терабайтов, что на 52% больше, чем в прошлом году, и на 79% больше по сравнению с позапрошлым годом.

”В среднем одним клиентом в течение трех праздничных дней было использовано 150 Мбайт мобильного интернета — это явно указывает на то, что интернет перетягивает к себе поздравительную функцию, которую прежде выполняли звонки и SMS. Кстати, большинство поздравлений было сделано по каналам социальных медиа и, кроме добрых пожеланий, дополнено также семейными фотоснимками”, — рассказала К. Арон, добавив, что интернет в основном использовался для общения в социальных сетях, а также для прослушивания и просмотра музыкального и видеоконтента.

”Аналогичные тенденции наблюдаются и в остальном мире. Ведь через интернет можно одновременно разослать рождественские поздравления разным адресатам как в Эстонии, так и за границей. Не будем также забывать, что для молодежи Сеть — это развлекательный канал номер один, где можно проводить свой досуг и обсуждать на каникулах с друзьями, кому что подарили”, — подчеркнула директор по продукции Tele2.

Вышеизложенный анализ сделан на базе статистических данных, касающихся потребления услуг договорными частными и бизнес-клиентами, которые пользуются разговорными пакетами Tele2, за период 24 — 26 декабря 2016 года.