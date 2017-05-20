Статистика: жители Эстонии не жалеют денег на звонки предсказателям и на благотворительность

Казалось бы, сегодня, когда интернет уже есть повсюду, спрос на платные звонки в справочные службы и на линии общения должен сойти на нет. Однако всезнающая статистика свидетельствует об обратном: ежегодно на звонки по номерам со специальными тарифами у нас тратится свыше миллиона евро, значится в пресс-релизе.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, у разговорных услуг, оплачиваемых по специальным тарифам, есть своя постоянная клиентура. В основном наши соотечественники звонят в справочные службы, на линии общения для взрослых, по телефонам предсказателей и гадалок, а также для того, чтобы сделать пожертвования.

”Отрадно констатировать: с каждым годом у нас становится всё больше благотворителей. Растет также число участников различных голосований. Однако особенно заметен интерес к эзотерике — это просто наваждение какое-то, если судить по резкому скачку телефонных звонков предсказателям и гадалкам”, — рассказала К. Арон. По-прежнему рейтинг возглавляют развлекательные услуги для взрослых, хотя здесь уже заметны некоторые признаки снижения интереса.

Вот на какие платные телефонные услуги жители Эстонии тратят деньги чаще всего.

Инфо-линии. Больше всего денег уходит на звонки по справочным телефонам, например, 1182 и 1188 — и это при том, что свыше 50% населения пользуется мобильным интернетом. Вместо того, чтобы просто заглянуть в Google, многие привычно хватают телефон и звонят на платную линию. У этой услуги уже сложился постоянный круг пользователей. Правда, можно предположить, что с ростом популярности интернета интерес к инфо-телефонам будет снижаться.

Линии общения для взрослых. Не секрет, что на самой вершине рейтинга — телефонные услуги для взрослых. Это линии общения — на них можно звонить и присылать сообщения.

Благотворительные линии. Жители Эстонии делают щедрые пожертвования для детей и животных. Среди основных адресатов благотворителей: Детский фонд клиники Тартуского университета, Фонд поддержки Таллиннской детской больницы, а также недоходное объединение MTÜ Kasside Turvakodu. Как правило, всплеск благотворительной активности приходится на Рождество — именно тогда резко возрастают обороты пожертвований с помощью звонков на благотворительные линии. И эта тенденция в целом усиливается год от года.

Линии предсказателей и гадалок. Оказывается, наши соотечественники искренне верят в магию! Так, в последнее время активизировался интерес к таким многопрофильным сервисам, как телефонное гадание на картах, толкование снов, проверка чакр, энергетическая очистка, снятие проклятий и многое другое. Похоже, смартфоны и интернет спровоцировали настоящее помешательство на эзотерике, и конца этому тренду пока не видно.

Консультационный телефон акушерской помощи. Один из самых популярных оказался телефон: 12252, по которому можно круглосуточно консультироваться по вопросам женского здоровья.

Голосование. Жители Эстонии не жалеют денег, чтобы поддержать своих фаворитов. Форматы самые разные: передачи ”Rahvabänd 2017” и ”Sinu nägu kõlab tuttavalt”, а также песенные конкурсы ”Eesti Laul” и ”Евровидение”.

Транспортные инфо-телефоны. Самые популярные из них — это справочные линии паромов Tallink Grupp и Viking Line. А еще непрерывно звонят, чтобы узнать время отправления автобусов, самолетов, а также предложения туристических бюро. Из этого можно сделать вывод, что наши соотечественники — большие любители путешествий.

”Когда поступает звонок на телефон со специальным тарифом, владелец номера обязан в течение первых десяти секунд сообщить позвонившему абоненту, что тот позвонил на платный номер. Как правило, такие номера длиннее или короче обычных и начинаются с серии 800 или 900”, — напомнила директор по продукции Tele2.