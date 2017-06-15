Статистика: жители Эстонии не хотят жить в долг

Согласно данным Tele2, в настоящее время около 40% телефонов приобретается в рассрочку. Годом ранее этот показатель был заметно выше — 52%, значится в пресс-релизе.





По словам директора по продукции Tele2 Катрин Арон, причиной такого снижения интереса к услуге рассрочки является существенное увеличение покупательной способности населения, которое проявляется в том, что потребители стали чаще сразу расплачиваться за свои покупки.

”Основные факторы, повлиявшие на изменение поведения покупателей, — высокая трудовая занятость населения, продолжающийся рост заработной платы и возросшая уверенность потребителей”, — отметила К. Арон. Косвенно это подтверждает и увеличение средней цены покупаемого устройства.

По утверждению К. Арон, услугу рассрочки используют в основном при покупке телефонов дороже 600 евро, 68% покупателей оформляют рассрочку на 24 месяца. ”Более дорогие модели предпочитают люди молого возраста, нередко такие покупки для них делают родители, покупая в рассрочку самые престижные устройства”. Резкое увеличение спроса на услугу рассрочки, как правило, наблюдается в начале учебного года и на Рождество.

В Tele2 чаще всего в рассрочку покупают телефоны Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S8 и Huawei 10, самые популярные модели, за которые покупатели готовы выложить деньги сразу, — Samsung Galaxy J3 и Huawei P9 Lite.

”Недавно мы проводили совместное исследование с фирмой Faktum & Ariko, в состав выборки вошли 525 клиентов местных мобильных операторов. Выяснилось, что 80% опрошенных не против расплатиться за покупку сразу, реально же такой возможностью располагают 60% респондентов”, — отметила директор по продукции Tele2.