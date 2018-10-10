10.10.2018, 20:57

Статистика: зарегистрированная безработица находится на самом низком уровне этого года


rus.delfi.ee
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Töötukassa töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töötukassa töö-ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Karin Kaljuläte

В конце сентября было 28 927 зарегистрированных безработных, что составило 4,4% рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста. Речь идет о самой низкой в этом году ставке зарегистрированной безработицы. По сравнению с августом, в сентябре численность безработных снизилась на 3,1%. Численность новых безработных, которые зарегистрировались в сентябре, составила почти 5700 человек.

По состоянию на конец сентября самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в Валгамаа (8,2%), а самая низкая на Сааремаа (3%).

В конце сентября людей с пониженной трудоспособностью, зарегистрированных в качестве безработных, было 9 375 человек или 32% от численности всех зарегистрированных безработных. Такая же часть безработных с пониженной трудоспособностью была и год назад.

В сентябре, с помощью Кассы по безработице, приступили к работе около 4 500 человек, в т.ч. около 1000 людей с пониженной трудоспособностью. В течение месяца через Кассу по безработице было передано 10 055 вакансий, более 4 600 новых предложений о работе было добавлено в сентябре. По сравнению с летними месяцами, как зарегистрированные безработные, так и зарегистрированные безработные с пониженной трудоспособностью, приступали к работе заметно активнее.

Более чем 150 безработных закончили в сентябре статус безработных в связи с началом учебы. Более подробная статистика доступна на портале Кассы по безработице.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает численность тех безработных, которые зарегистрированы в Кассе по безработице в качестве безработных.

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Статистика: зарегистрированная безработица находится на самом низком уровне этого года

10.10.2018
В конце сентября было 28 927 зарегистрированных безработных, что составило 4,4% рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста. Речь идет о самой низкой в этом году ставке зарегистрированной безработицы. По сравнению с августом, в сентябре численность безработных снизилась на 3,1%. Численность новых безработных, которые зарегистрировались в сентябре, составила почти 5700 человек.
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