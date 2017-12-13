Статистика: в Таллинне больше всего безработных в Ласнамяэ

По данным Кассы по безработице, число зарегистрированных в Таллинне безработных неуклонно растет: в октябре их было 7651, а в ноябре — уже 7812, сообщает Раэпресс.

По безработице лидирует Ласнамяэ — 2463, за ним следуют Пыхья-Таллинн — 1358, Мустамяэ — 1077 и Кесклинн — 850 зарегистрированных безработных.

Год назад эти цифры были соответственно равны 2232, 1103, 995 и 759. По сравнению с ноябрем прошлого года число безработных в столице увеличилось почти на 1000 человек.

И в то же период время Касса по безработице зарегистрировала в Таллинне в октябре 1227, а в ноябре — уже 1311 вакансий.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер признает, что он очень этим озабочен и озадачен, ведь экономика Эстонии находится на стадии неуклонного роста и при этом растет количество вакантных рабочих мест. Разумеется, нынешний уровень безработицы несопоставим с тем, что был пять лет назад, но тенденция не может не вызывать тревоги.

Как отметил вице-мэр, потребность в специалистах и квалифицированных рабочих растет, но вот потребности экономики и умения и навыки людей между собой не согласуются.