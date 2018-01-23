Статистика: в прошлом году в Эстонии продали телефонов на 115 млн евро

Согласно данным GfK Retail & Technology (GfK), в прошлом году в Эстонии было продано в розницу 402 тысячи новых мобильных телефонов на общую сумму 115 млн. евро. Торговый оборот вырос почти на 6%.

В 2017 году жители Эстонии приобрели на 2600 телефонов меньше, чем годом ранее, однако общая сумма реализации увеличилась на 6 млн евро, сообщает пресс-служба Tele2. По мнению директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, такое соотношение указывает на то, что отечественные потребители стали отдавать предпочтение более дорогим моделям.

”Основные критерии при покупке новых устройств — безрамочный экран, продвинутая камера и выносливый аккумулятор. Покупатели переключают внимание на последние новинки: самая дорогая из них — десятый айфон, поступивший в продажу прошлой осенью, был буквально сметен с прилавков. Это еще раз подтверждает тот факт, что при выборе устройства цена уже не является главным критерием”, — отметил К. Сеэма. Он уточнил также, что покупатели приобретают более дорогие модели с надеждой на их продолжительное использование.

”По данным Банка Эстонии, в стране заметно ускорился экономический рост, и эта тенденция устойчивая. Растут и зарплаты. Все эти факторы будут влиять на поведение потребителей и в нынешнем году. Согласно статистике GfK, средняя цена телефона, приобретенного в розницу в прошлом году, составила 287 евро — по сравнению с 2016 годом (270 евро) она выросла на 6,5%. Пока еще рано говорить о каком-то покупательском буме — потребители ведут себя достаточно разумно и лишь готовы тратить на покупки больше денег”, — считает директор по продажам и маркетингу Tele2. По его мнению, на среднюю устройства повлиял в первую очередь успех iPhone X — самого дорогого за всю историю телефона.

В структуре продаж по-прежнему лидируют смартфоны — более 82% от общей реализации. При этом в декабре был зафиксирован почти двойной прирост продаж кнопочных телефонов, если сравнивать с предыдущими месяцами. ”Это временный всплеск — по статистике общий тренд кнопочных моделей демонстрирует незначительное снижение. Скорее всего, это влияние предрождественских продаж и в основном это касается моделей Nokia 3310 и Doro, которые покупали в подарок пожилым людям, — добавил К. Сеэма.

Продажи устройств в Tele2 выросли в 2017 году на 8%. Среди брендов выделялись Huawei, Samsung и Nokia. ”Самые популярные смартфоны — Huawei Y5 II, Samsung Galaxy J3 (2016) и Samsung Galaxy A5 (2017). Из кнопочных моделей чаще всего покупали Nokia”, — сообщил К. Сеэма.

Значительно выросла реализация дополнительного оборудования и аксессуаров — на 40%. ”Чаще всего покупали автомобильные зарядки для телефонов и держатели. Дорогие устройства стараются беречь — резко подскочили продажи защитных пленок для экранов и чехлов”, — добавил К. Сеэма.

Рейтинг самых популярных смартфонов в Tele2 (2017)

Samsung Galaxy J3 (2016)

Huawei Y5 II

Samsung Galaxy A5 (2017)

Just5 Freedom

Huawei P9 Lite

Apple iPhone SE (32 Гбайт)

Sony Xperia E5

Apple iPhone 7 (32 Гбайт)

Sony Xperia L1

Samsung Galaxy J5 (2017)