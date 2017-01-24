Согласно данным фирмы GfK Retail and Technology (GfK), проводящей рыночные исследования, в 2016 году на розничном рынке Эстонии было продано около 404 800 новых мобильных телефонов приблизительно на сумму 109 миллионов евро. Иными словами, новый телефон приобрел каждый третий эстоноземелец.

Как сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма, декабрь традиционно ставит рекорды как по количеству проданных телефонов, так и по расходам на их покупку. По статистике GfK, в минувшем декабре среди подарков в мешке Деда Мороза оказалось на 2700 телефонов больше, чем в 2015 году, добавил он.

Согласно исследованиям GfK, за весь 2016 год владельцев новых телефонов стало на 7500 больше, чем годом ранее. А продажа смартфонов в Эстонии за год выросла на 29 300 единиц. Таким образом, 82% эстонского розничного рынка телефонной продукции составили смартфоны. ”У нас, в Tele2, по-прежнему в фаворе смартфоны Samsung и Huawei, на долю которых пришлось около 71% всех реализованных смартфонов”, — отметил К. Сеэма. При этом он уточнил, что в денежном выражении перевес на стороне Samsung и Apple — 65% от всего оборота телефонной продукции, проданной в Tele2.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2, доля кнопочных телефонов в общем обороте снизилась за год на 7%, среди них наиболее востребованы такие бренды, как Nokia, Doro и Alcatel.

”Согласно данным GfK, средняя цена телефона, купленного в розницу, составила в прошлом году 270 евро. В 2015 году она была ниже — 239 евро. Подобная положительная динамика свидетельствует о возросшей покупательной способности населения — и модели подороже теперь себе может позволить больший круг потребителей”, — подчеркнул К. Сеэма. Его слова наглядно подтверждает статистика Tele2 за прошлый год, когда около половины клиентов сделали выбор в пользу более дорого телефона, а это на 20% больше, чем в 2015 году.

”Минувший год прошел под знаком смартфонов с 4G-поддержкой, которые составили около 80% всех купленных устройств. Иными словами, мы видим растущую потребность клиентов в доступной, сверхкачественной и быстрой интернет-услуге как в Эстонии, так и за ее пределами”, — констатировал К. Сеэма. По данным GfK, жители Эстонии предпочитали покупать смартфоны, имеющие экран не менее 5 дюймов, поддержку быстрого 4G-интернета и камеру с разрешением не менее 8 мегапикселей.

Как свидетельствует статистика GfK, в 2016 году в Эстонии было продано 330 400 смартфонов и 74 400 кнопочных телефонов. И если на розничном рынке средняя цена покупки телефона составляла 270 евро, то в Tele2 — 218 евро. Что касается отдельно смартфонов, то здесь средняя цена покупки была равна 321 евро, в Tele2 — 272 евро.

ТОП 10 самых покупаемых в 2016 году смартфонов в Tele2

1. Samsung Galaxy J5 (2016)

2. Huawei Y5 II

3. Huawei Y5

4. Samsung Galaxy J3 (2016)

5. Huawei P8 Lite

6. Huawei P9 Lite

7. iPhone 6s

8. Samsung Galaxy S7 edge

9. Samsung Galaxy A5 (2016)

10. Samsung Galaxy A3 (2016)