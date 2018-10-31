Статистика: в Эстонии стали чаще покупать дорогие телефоны

Всего в Эстонии в сентябре нынешнего года было продано свыше 32 тысяч новых мобильных телефонов. ”По данным Tele2, больше всего денег покупатели тратят на устройства Samsung, Huawei и Apple”, — сообщил директор по продажам Tele2 Eesti Ааре Уусъярв.

”Мы также можем констатировать, что новые айфоны у нас расходятся быстрее, чем их успевают поставлять. Именно продукция Apple задает тон среди телефонов дороже 800 евро и занимает большую часть этого ценового сегмента. В целом же продажи таких дорогих телефонов тоже заметно выросли”, — отметил Уусъярв.

”На фоне успешных продаж продукции Apple средняя цена покупки смартфона выросла по сравнению с августом-месяцем на 20 евро”, — подчеркнул директор по продажам Tele2 Eesti.

”Интересно, что в сентябрьском рейтинге самых популярных телефонов появилась неожиданная тенденция — в ТОП-10 попали сразу три кнопочные модели! Впрочем, никакой сенсации тут нет: как правило, телефоны в сентябре покупают к началу учебного года”, — объяснил А. Уусъярв.

ТОП-10 самых популярных телефонов в Tele2 (сентябрь 2018):

1. Huawei Y6 (2018)

2. Samsung Galaxy A8 (2018)

3. Huawei P20 Lite

4. Samsung Galaxy J3 (2017)

5. Nokia 3310 Dual Sim