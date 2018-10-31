Статистика: в Эстонии стали чаще покупать дорогие телефоны

Согласно сентябрьскому исследованию рынка мобильных телефонов, проведенного BRC Market Experts, средняя цена смартфона, купленного в розницу, повысилась на 20 евро. Локомотивами данного роста стали новые флагманы Apple и Samsung.
Всего в Эстонии в сентябре нынешнего года было продано свыше 32 тысяч новых мобильных телефонов. ”По данным Tele2, больше всего денег покупатели тратят на устройства Samsung, Huawei и Apple”, — сообщил директор по продажам Tele2 Eesti Ааре Уусъярв.
”Мы также можем констатировать, что новые айфоны у нас расходятся быстрее, чем их успевают поставлять. Именно продукция Apple задает тон среди телефонов дороже 800 евро и занимает большую часть этого ценового сегмента. В целом же продажи таких дорогих телефонов тоже заметно выросли”, — отметил Уусъярв.
”На фоне успешных продаж продукции Apple средняя цена покупки смартфона выросла по сравнению с августом-месяцем на 20 евро”, — подчеркнул директор по продажам Tele2 Eesti.
”Интересно, что в сентябрьском рейтинге самых популярных телефонов появилась неожиданная тенденция — в ТОП-10 попали сразу три кнопочные модели! Впрочем, никакой сенсации тут нет: как правило, телефоны в сентябре покупают к началу учебного года”, — объяснил А. Уусъярв.
ТОП-10 самых популярных телефонов в Tele2 (сентябрь 2018):
1. Huawei Y6 (2018)
2. Samsung Galaxy A8 (2018)
3. Huawei P20 Lite
4. Samsung Galaxy J3 (2017)
5. Nokia 3310 Dual Sim
6. Samsung Galaxy J6
7. Nokia 105 Dual SIM (2017)
8. Nokia 230 DS
9. Doro 1360
10. Huawei P Smart