Статистика: в Эстонии покупают подарки всего за два-три дня до наступления Рождества

”В столице подарки начинают покупать примерно за неделю до Рождества, а кульминация происходит 23 декабря. Покупку подарков на самый последний момент — на утро 24-го числа — оставляет очень маленькое количество людей. Это отражает количество поездок, совершенных 24 декабря”, — рассказывает представитель платформы Taxify Алексей Колесников о статистике прошлого года.

В прошлом году самыми популярными местами в Таллинне для приобретения подарков были:

Торговый центр Ülemiste Торговый центр Kristiine Торговый центр Rocca al Mare Торговый центр Lasnamäe Centrum Таллиннский универмаг и торговый центр Viru

”В декабре количество поездок Taxify значительно больше, чем в другие месяцы. Места назначения — в основном торговые центры. Многие люди предпочитают личный автомобиль оставить дома, чтобы не тратить время на поиск парковочного места. Мой совет — отправляться за покупками не сразу после работы, а чуть позже вечером. Очевидно, что тогда пробки будут меньше, а в торговых центрах будет меньше людей”, — говорит Колесников.

Смотрите, когда совершается большинство поездок в крупнейшие торговые центры:

Foto: Taxify



