17.12.2018, 22:00

Статистика: в Эстонии покупают подарки всего за два-три дня до наступления Рождества

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rus.delfi.ee
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T1 Tallinn Mall avamine
T1 Tallinn Mall avamineFoto: Priit Simson

Согласно статистике Taxify, жители Эстонии покупают подарки в основном за два-три дня до наступления рождественских праздников. В прошлом году на предрождественской неделе большинство поездок либо начинались, либо заканчивались около торговых центров Ülemiste или Kristiine, сообщает фирма.

”В столице подарки начинают покупать примерно за неделю до Рождества, а кульминация происходит 23 декабря. Покупку подарков на самый последний момент — на утро 24-го числа — оставляет очень маленькое количество людей. Это отражает количество поездок, совершенных 24 декабря”, — рассказывает представитель платформы Taxify Алексей Колесников о статистике прошлого года.

В прошлом году самыми популярными местами в Таллинне для приобретения подарков были:

  1. Торговый центр Ülemiste
  2. Торговый центр Kristiine
  3. Торговый центр Rocca al Mare
  4. Торговый центр Lasnamäe Centrum
  5. Таллиннский универмаг и торговый центр Viru

”В декабре количество поездок Taxify значительно больше, чем в другие месяцы. Места назначения — в основном торговые центры. Многие люди предпочитают личный автомобиль оставить дома, чтобы не тратить время на поиск парковочного места. Мой совет — отправляться за покупками не сразу после работы, а чуть позже вечером. Очевидно, что тогда пробки будут меньше, а в торговых центрах будет меньше людей”, — говорит Колесников.

Смотрите, когда совершается большинство поездок в крупнейшие торговые центры:

Foto: Taxify


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