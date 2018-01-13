Статистика страхования за год: на дорожно-транспортные происшествия приходится большая часть возмещений ERGO

В 2017 году страховая компания ERGO возместила в Эстонии 27,4 млн евро за страхование ущерба, и 4,1 млн евро за страхование жизни. Всего в прошлом году в страховую компанию сообщили о 28 490 случаях ущерба.

Из общего количества случаев причинения ущерба более чем 60 процентов составили случаи, связанные с транспортными средствами. Причинами шести самых крупных востребованных возмещений по причинению ущерба в прошлом году были выезд с дороги в связи с неправильно выбранным скоростным режимом или столкновение с другим транспортным средством вследствие опасного маневра.

”В шести самых крупных дорожно-транспортных происшествиях 19 человек получили повреждения различной тяжести. Всех этих случаев могло и не быть, если бы водители были внимательнее на дороге и больше заботились о других участниках дорожного движения”, — сказала руководитель отдела по рассмотрения ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

Так как в числе пострадавших были и очень молодые люди, то обязанность по долгосрочному возмещению может уже в случае одного единственного происшествия превысить полмиллиона евро.

В 2017 году в Эстонии в дорожно-транспортных происшествиях погибли 48 человек, что стало самым низким показателем жертв автомобильных аварий за последнее время.

”За этой статистикой всё же кроется то, что автомобили стали безопаснее. В результате этого несмотря на то, что количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях снижается, количество потерпевших, получивших телесные повреждения остаётся по-прежнему на пугающе высоком уровне”, — добавила Лепвальтс.

Из имущественных ущербов самыми крупными в 2017 году для ERGO стали случаи, связанные с пожарами в жилых зданиях. В паре таких случаев размер ущерба превышает 150 000 евро. Много неприятностей по всей Эстонии принёс также августовский шторм, в результате которого пострадали как жилые, так и производственные здания.

По сравнению с прошлым годом, больше всего для ERGO выросло количество зарегистрированных ущербов по медицинскому страхованию.

”Трёхкратное повышение связано с ростом потребности людей найти решение проблеме длинных очередей, небольшими возможностям восстановительного лечения и возмещением расходов на лечение зубов в ограниченном объёме”, — объяснила руководитель отдела по рассмотрения ущерба ERGO.