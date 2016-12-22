По данным фирмы GfK Retail and Technology (GfK), проводящей рыночные исследования, в ноябре-месяце в Эстонии было продано 32 100 новых телефонов на общую сумму 9 миллионов евро, что несколько меньше, чем в предыдущие месяцы.

Как сообщил директор по продажам и маркетингу Tele2 Кристьян Сеэма, результаты ноябрьских продаж телефонов продемонстрировали незначительное снижение, характерное для периода между началом учебного года и предновогодним ажиотажем.

”Август-сентябрь и конец года — традиционно самые активные периоды продаж, между которыми, как правило, наступает некоторое затишье, когда люди охладевают к покупкам в ожидании предновогоднего покупательского бума”, — отметил Сеэма.

Согласно статистике GfK, в ноябре прошлого года на розничном рынке было реализовано примерно сколько же телефонов (32 600 единиц), как и нынче, однако вырученная за них сумма оказалась на один миллион евро меньше.

”Анализируя брендовые предпочтения покупателей, можно заметить, что позиции разных изготовителей постепенно выравниваются. Так, например, Huawei впервые по итогам продаж обошел всех своих конкурентов (37%) и оттеснил на второе место Samsung (36%)”, — рассказал Сеэма. При этом он добавил, что рыночная доля продукция Apple продолжает активно расти, в том числе и в денежном выражении. Сейчас на нее приходится около трети всех денег, потраченных клиентами Tele2 на приобретение телефонов.

По данным GfK, выросла также и средняя цена приобретенных смартфонов: если в ноябре прошлого года она равнялась 328 евро, то сейчас уже достигла 340 евро.

”На вышеуказанный рост повлияло в первую очередь появление нынешней осенью новых флагманов Apple и Samsung, а также тот факт, что подобную покупку теперь себе могут позволить многие пользователи. К тому же ежегодное увеличение стоимости топовых новинок связано и с общим ростом индекса потребительских цен”, — подчеркнул директор по продажам и маркетингу Tele2.

ТОП 10 самых покупаемых смартфонов в Tele2 в ноябре-месяце

1. Huawei Y5 II

2. Samsung Galaxy J3 2016

3. Samsung Galaxy J5 2016

4. Huawei P9 Lite

5. Apple iPhone 7

6. Samsung Galaxy S6

7. Apple iPhone 6s

8. Samsung Galaxy S7 Edge

9. Samsung Galaxy A5 2016

10. Apple iPhone SE

Что касается рынка кнопочных телефонов, то там по-прежнему продолжается спад. Наибольшее предпочтение в Tele2 сейчас отдают таким брендам, как Nokia и Alcatel, сообщил Сеэма. ”Однако в следующих рейтингах мы уже не встретим телефоны Nokia, поскольку этот бренд был недавно продан, а его новый владелец приостановил производство и прекратил поставки продукции. Как и прежде, кнопочные модели достаточно популярны среди пожилых людей, поэтому можно предположить, что Alcatel удастся восстановить свои рыночные позиции”, — добавил он.

По данным GfK, в ноябре этого года в Эстонии было продано 26 400 смартфонов и 5 700 кнопочных телефонов. За тот же период на розничном рынке было реализовано 3840 планшетов на 942 000 евро. Средняя цена планшета составила 245 евро.