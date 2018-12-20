Статистика SEB: жители Эстонии бьют рекорды по объемам покупок в интернете

Руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп прокомментировала развитие следующим образом: "В течение последних нескольких лет мы замечаем неуклонный рост объема интернет-покупок и это общемировой тренд. Достойно внимания то, что сегодня в среднем развитие электронной торговли в Эстонии растет примерно на 15% быстрее чем общемировые объемы и приятно видеть, что Эстонские каналы становятся в этой связи все более заметными.”

Из общей статистики можно сделать вывод, что рост объемов электронных покупок растет не за счет роста сумм сделок, но благодаря количеству произведенных сделок. Если за первые три квартала 2017 года средняя сумма сделки составляла около 43,50 Евро, то за тот же период 2018 года сумма средней сделки составила только 39,70 Евро.