Статистика: родители Эстонии объединяют накопление со страховым покрытием

Статистика SEB показывает, что родители предпочитают решения, в которых объединены как накопительная функция для обеспечения будущего ребенка, так и страховая защита от наиболее распространенных рисков, значится в пресс-релизе.

75% родителей, приступающих к накоплению для своего ребенка, берут также страховое покрытие, которое в случае неожиданностей поможет семье лучше справиться в материальном смысле.

Страховые суммы за 2 года выросли на 41%

Статистика SEB Elu- ja Pensionikindlustus показывает, что более половины клиентов (65%) вдобавок к накопительному договору в целях обеспечения будущего ребенка выбирают защиту продолжения страховых взносов, гарантирующую, что в случае смерти родителя страховое общество продолжит делать оговоренные взносы. 30% родителей к накопительному договору выбирает страхование от несчастного случая. По сравнению с 2015 годом страховые суммы покрытия страхования от несчастного случая выросли на 41%.

”Родители, которые путем накопления желают обеспечить своему ребенку более надежное в финансовом смысле будущее, заинтересованы также в том, чтобы ребенок получил запланированную сумму в любом случае, что бы ни произошло с родителями. Поэтому клиенты испытывают повышенный интерес к более выгодной страховой защите — гарантии продолжения накопительных взносов”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

”Кроме того, родители осознают связанные с детьми риски несчастного случая и умеют оценивать медицинские расходы, которые им придется нести, если с ребенком случится несчастье. По данным нашего подразделения рассмотрения ущерба, лечение ребенка после несчастного случая длится в среднем 34 дня. Для родителей это может означать столь же продолжительное отсутствие на работе, что немедленно оказывает влияние на доходы. Страхование поможет покрыть возникшие медицинские расходы или поддержать доходы семьи”, — добавил Хольст.

За счет страховки продолжились платежи по 100 детским договорам

По сравнению с 2015 годом выросло и число страховых защит, что дает родителям чувство уверенности в том, что если накопление в целях обеспечения будущего ребенка прервется в связи со смертью родителя, страховое общество продолжит накопление для ребенка так, как это планировал родитель.

За все время SEB Elu- ja Pensionikindlustus продолжил взносы по договорам более 100 детей. Около 40 из них на сегодня достигли совершеннолетия и получили свои суммы, взносы по 66 договорам проходят и на сегодняшний день.