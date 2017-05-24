Статистика: причины несчастных случаев летом - работы по дому и развлечения

Согласно статистике SEB Elu- ja Pensionikindlustus, летом чаще несчастные случаи происходят вследствие падения с мотоциклов или велосипедов, а также в связи с активным отдыхом. Отсутствие на работе вследствие несчастных случаев длится в среднем 43 дня, и выплачиваемое возмещение составляет в среднем 600 евро, сообщает SEB.

Статистика рассмотрения несчастных случаев SEB Elu- ja Pensionikindlustus показывает, что приблизительно половина летних несчастных случаев связана с работами по дому, при которых в ходе ремонтных, строительных или садовых работ приходится поднимать тяжести, использовать различные инструменты и лазать по приставным лестницам.

Множество несчастных случаев связано с падением с мотоциклов, велосипедов и квадроциклов, а также с катанием на роликах. Третья наиболее часто встречающаяся причина травм — развлечение и свободное времяпрепровождение — люди получают повреждения, как играя в мяч на пляже, так и на других летних мероприятиях — прыгая на батуте, бегая по песку и наступив на острый предмет.

Нередки также ожоги вследствие использования открытого огня или повреждения вследствие прыжков в воду в незнакомом месте.

Хотя бум приобретения батутов позади, из статистики ущерба связанные с ними несчастные случаи не пропадают. На первом месте среди несчастных случаев с детьми — средства передвижения, такие как рула, ролики, велосипеды, самокаты и травмы, полученные вследствие падения с них.

С появлением новых средств передвижения в статистике несчастных случаев возникают и новые — прошлым летом мы получили первые сообщения о переломах и сотрясениях, полученных при падении с гироскутера.

В статистике несчастных случаев в глаза бросаются также падения на игровых площадках и в тематических парках, несчастные случаи, связанные с водой, а также повреждения, нанесенные домашними и ручными животными.

”Зачастую люди недооценивают возможные последствия несчастных случаев. Наша статистика рассмотрения ущерба показывает, что взрослые отсутствуют на работе вследствие несчастных случаев в среднем 43 дня, и выплачиваемое возмещение по несчастному случаю составляет в среднем 600 евро. У детей лечение длится несколько меньше — 34 дня, а среднее возмещение лежит в пределах 250 евро. Тренд ущербов показывает, что в течение десяти лет средний период лечения продлился на 5 дней, а среднее возмещение выросло в полтора раза”, — сказал председатель правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus Индрек Хольст.

SEB Elu- ja Pensionikindlustus в прошлом году выплатил возмещений по временной нетрудоспособности по 359 несчастным случаям на сумму 160 000 евро.