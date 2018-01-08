Статистика: при поиске дома жители Эстонии отдают предпочтение новым жилым районам на лоне природы

Статистика продаж в области недвижимости показывает, что в уходящем году жители Эстонии при покупке дома отдавали предпочтение, прежде всего, новым жилым районам. По словам разработчика проекта Natura Park Хейки Ыйтспуу, при принятии решения о покупке зачастую решающим фактором становится стоимость предлагаемой недвижимости. Однако, несмотря на это, покупатели не готовы легко и быстро уступить в качестве.

”Одной из основных причин, по которой люди отдают предпочтение новым жилым районам, являются низкие коммунальные расходы. В новых домах устанавливаются современные технологические системы, такие как, например, вентиляционные системы с рекуперацией тепла, современные отопительные решения и энергоэффективные внешние ограждения зданий, которые обеспечивают более высокий класс энергосбережения и низкие расходы на отопление”, — говорит Хейки Ыйтспуу. ”Кроме того, в связи со статистикой можно упомянуть следующую тенденцию: предпочтение отдается таким новым жилым районам, которые позволяют жить на природе, но недалеко от города”, — добавляет Ыйтспуу.

Близость к природе по доступным ценам

”Natura Park — это отличный пример усилий, приложенных разработчиками, в результате чего мы можем предложить дешевые квартиры без компромисса в области качества”, — говорит разработчик проекта Natura Park Хейки Ыйтспуу, под руководством которого на природе возле озера Харку будет построено около 1500 новых домов (квартир) низкого ценового класса. ”Используя эффективные строительные решения, мы можем предложить людям, которые ищут собственное жилье, идеальную возможность — приобрести недорогую и современную квартиру на лоне природы в районе, который имеет прекрасное соединение с центром города”, — поясняет Ыйтспуу.

Natura Park

Возможности инфраструктуры имеют решающее значение

Хотя современные покупатели недвижимости предпочитают близость к природе суете центра города, по-прежнему важно, чтобы доступ из дома ко всем наиболее важным услугам, таким как магазин, детский сад и возможности для занятий спортом, был простым и беспроблемным. Район Natura Park, расположенный возле озера Харку и неподалеку от оздоровительной тропы, соответствует всем перечисленным выше условиям — заниматься спортом можно практически от самой двери дома, магазин находится на расстоянии пешей прогулки, несколько минут на машине — и вы в торговом центре Rocca al Mare, а в ближайшие годы здесь также будет построен совершенно новый детский сад.

Полезная информация: Первые дома в жилом районе Natura Park, который будет состоять более чем из 14 квартирных домов различных размеров, будут готовы к лету следующего года. Цены на квартиры за квадратный метр начинаются от 1596 евро. Класс энергоэффективности B, которому будут соответствовать дома в районе, обеспечит низкие расходы на отопление.

Более подробная информация о проекте здесь.