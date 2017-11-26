Статистика: люди в Эстонии тратят все больше денег на технику

Согласно данным GfK Retail & Technology (GfK), в октябре этого года в Эстонии было продано 35 100 новых мобильных телефонов на общую сумму 10,1 млн. евро.

Исследователи отмечают существенное увеличение средней цены приобретаемых устройств, которая по сравнению с сентябрем выросла на 13%, сообщает Tele2.

Если сравнивать с сентябрем, розничные продажи мобильных телефонов в Эстонии снизились почти на 3%, однако торговый оборот вырос примерно на 10%.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, эстонская экономика по-прежнему на подъеме, растет и средняя заработная плата, которая за год увеличилась примерно на 7%. О том, что дела у нас идут хорошо, можно также судить по активизации рынка недвижимости, росту автомобильных продаж и новым ресторанам, которые открываются с завидной регулярностью. ”В эти тренды вписывается и готовность потребителей покупать более дорогие устройства”, — пояснил Сеэма.

Согласно данным GfK, всего в октябре в розницу было продано 28 300 смартфонов и 6800 кнопочных телефонов. По словам Сеэма, в декабре следует ожидать новых рекордов. У нас принято дарить практичные подарки, поэтому в мешке у Деда Мороза наверняка будет много новых мобильных телефонов.

”В структуре продаж Tele2 отмечается резкое возрастание доли телефонов Apple, в первую очередь за счет нового iPhone 8. Эстонию охватила настоящая ”яблочная” лихорадка. Доля ”айфонных” клиентов в Tele2 увеличилась за год на 30% и теперь в рейтинге самых популярных телефонов представлены сразу три модели Apple — iPhone 8, iPhone 6s и iPhone SE”, — уточнил директор по продажам и маркетингу Tele2. И еще одно наблюдение: покупатели не готовы выложить за новый смартфон сразу всю сумму — 63% телефонов Apple приобретаются в рассрочку.

По мнению Сеэма, в ближайшие месяцы популярность продукции Apple будет только возрастать из-за нового iPhone X.

”Другой примечательный факт — падение спроса на кнопочные телефоны, впервые отмеченное в этом году. По данным GfK, октябрьские продажи этой продукции снизились на 6%. Похоже, что все желающие уже купили себе новую Nokia 3310, и на этом бум кнопочных телефонов миновал. Из других трендов следует выделить рост онлайновых продаж, на долю которых пришлось уже 20% от общей реализации”, — сообщил К. Сеэма.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2, продолжает расти средняя цена телефонов — сейчас она увеличивается в основном за счет новых моделей iPhone 8 и iPhone X. По данным GfK, средняя цена смартфонов, приобретаемых на розничном рынке, составила 349 евро, в Tele2 — 283 евро, в категории кнопочных телефонов — соответственно 45 и 42 евро.

Рейтинг самых популярных смартфонов в Tele2 (октябрь 2017)

Samsung Galaxy J3 (2016)

Just5 Freedom C100

Samsung Galaxy J5 (2017)

Huawei P10 Lite

Xiaomi Redmi 4A

Samsung Galaxy J7 (2017)

Samsung Galaxy A5 (2017)

Apple iPhone 8

Apple iPhone SE

Apple iPhone 6s