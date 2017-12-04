Статистика: каждый второй работник трудится сверхурочно

Свежий опрос крупнейшего в Эстонии портала поиска работы CVKeskus.ee показывает, что каждый второй подрядчик работает сверхурочно, а почти каждый пятый выполняет сверхурочную работу бесплатно. По сравнению с проведенным год назад исследованием количество работников, выполняющих сверхурочную работу бесплатно, увеличилось.

”Свежий опрос CV Keskus показывает, что 48% (в прошлом году 46%) работников Эстонии работает сверхурочно, и около половины из них (46%, в прошлом году 43%) не получают за сверхурочные доплату, — сказал менеджер CV Keskus по коммуникации в регионе Балтии Хенри Аувяэрт посредством пресс-релиза. — За год выросло именно число людей, которым сверхурочные не оплачиваются, что указывает на то, что в условиях дефицита рабочей силы работодатели пытаются распределить дополнительную работу между имеющимися работниками”.

”Учитывая общую нехватку рабочей силы, неудивительно, что число работающих сверхурочно работников растет, — сказал Хенри Аувяэрт. — В результате проведенного осенью исследования рынка труда выяснилось, что по мнению целых 87% работодателей поиск персонала усложнился. Однако из-за нехватки рабочей силы объем работы не уменьшается, а год от года растет, что вынуждает предпринимателей распределять дополнительную работу между имеющимися работниками. Но дополнительную нагрузку нужно соответствующим образом оплачивать, и при увеличении рабочей нагрузки не стоит забывать, что более продолжительное рабочее время не означает растущей продуктивности”.

Хенри Аувяэрт добавил, что для сверхурочной работы больше всего открыта молодежь, которая намного смелее требует плату за дополнительную работу, — 63% работников моложе 29 лет утверждали, что их сверхурочная работа оплачивается. ”Если смотреть по сферам деятельности, то больше всего сверхурочной работы выполняется в сфере питания, меньше всего — в публичном секторе”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Однако по сравнению с южными соседями у нас ситуация лучше — 60% латышей работают сверхурочно, из них 56% не получают за сверхурочные доплату.