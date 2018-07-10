10.07.2018, 20:41

Статистика Кассы по безработице: популярны языковые курсы и специальности социальной сферы и сферы здравоохранения

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rus.delfi.ee
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Töötukassa töö-ja karjäärimess Kultuurikatlas
Töötukassa töö-ja karjäärimess KultuurikatlasFoto: Karin Kaljuläte

Зарегистрированная безработица в июне по сравнению с маем снизилась на 1%, количество участников обучения растёт, популярны языковые курсы и специальности социальной сферы и сферы здравоохранения, сообщает Касса по безработице.

В конце июня было 29 489 зарегистрированных безработных, что составило 4,5% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста. В их числе людей с пониженной трудоспособностью было 9 556 человек или 32%. Самая высокая ставка зарегистрированной безработицы была в июне в Ида-Вирумаа (8,6%) и самая низкая на Хийумаа и Сааремаа (3,3%).

В июне с помощью кассы по безработице трудоустроились или занялись предпринимательством 3 028 человек (в т.ч. 738 людей с пониженной трудоспособностью). Из услуг кассы по безработице больше всего в июне принимали участие в обучении для рынка труда. Самыми популярными были языковые курсы, затем следуют курсы в сфере транспортных услуг, компьютерные курсы и курсы в сфере управления и администрирования.

Обучение для работающих людей (в т.ч. поддержка получения квалификации) в этом году было начато 809 раз, больше всего в сфере языкового обучения. Также Касса по безработице поддерживает получение уровневого образования. Больше всего людей поступило учиться по специальностям социальной сферы и сферы здравоохранения. Пособие на участие в уровневом обучении кКасса по безработице предлагает тем, у кого нет профессионального или специального образования, и у которых с момента окончания обучения прошло более 5 лет.

Также поддержка оказывается тем людям, у которых с момента получения специального или профессионального образования (в том числе высшего образования) прошло более 15 лет. Касса по безработице поддерживает обучение по тем специальностям и профессиям, спрос на работников которых в будущем будет выше, и на которые уже сейчас наблюдается нехватка работников подходящей квалификации. Выбор специальностей основан на результатах исследований потребности в рабочей силе.

ТОП

В июне в кассу по безработице было добавлено 4 672 новых предложений о работе (из них 67% через портал e-töötukassa). В течение месяца общее количество передаваемых рабочих мест составило 10 701. Больше всего было предложений о работе для неквалифицированных рабочих (24%), квалифицированных рабочих и ремесленников (21%) и для работников сектора обслуживания и торговли (20%).

В июне в кассу по безработице было подано 3 321 ходатайств об оценке трудоспособности, которых было на 13% меньше чем в мае.

Статистика за второй квартал

Во втором квартале 2018 года в среднем было 30 359 зарегистрированных безработных. По сравнению с данными за второй квартал прошлого года, численность зарегистрированных безработных увеличилась на 1%, что является следствием роста численности клиентов с пониженной трудоспособностью. Зарегистрированных безработных, трудоспособность которых не снижена, по сравнению с прошлым годом на 3% меньше. Ставка зарегистрированной безработицы достигла во втором квартале показателя 4,7%, что составило на 0,1 процентных пункта больше чем во втором квартале 2017 года, и на 0,4 процентных пункта меньше чем в первом квартале 2018 года.

По сравнению с предыдущим кварталом, во втором квартале 2018 года численность зарегистрированных безработных с пониженной трудоспособностью снизилась на 9%, что несколько больше чем в прошлом году, когда во втором квартале их численность снизилась на 6% по сравнению с первым кварталом.

Во втором квартале 2018 года в кассу по безработице было добавлено 16 380 предложений о работе, что составляет на 5% меньше чем во втором квартале 2017 года. По сравнению с предыдущим кварталом, во втором квартале было добавлено на 28% предложений о работе больше.

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