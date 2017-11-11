Статистика: как обстояли дела с безработицей в октябре

По состоянию на конец октября в кассе по безработице было зарегистрировано 29 626 безработных, численность которых составила 4,6% от всей рабочей силы от 16-ти лет до пенсионного возраста, сообщает касса.

Среди зарегистрированных безработных в октябре было 9 113 людей с пониженной трудоспособностью, или 31% от общего показателя зарегистрированной безработицы. В октябре продолжился рост численности людей с пониженной трудоспособностью, зарегистрированных в качестве безработных, также под влиянием сезонных изменений рынка труда в некоторой степени повысился показатель безработицы и среди остальных безработных. Как и в прошлые годы, в осенние месяцы наблюдается рост в оказании услуг для рынка труда. Также повысился интерес к обучению для работающих людей.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в октябре по-прежнему в Ида-Вирумаа (9,3%) и Валгамаа (8,5%), а самый низкий уровень был в Харьюмаа (3,4) и Сааремаа (3,8%). В конце октября большую часть работающих до регистрации в качестве безработных составили неквалифицированные рабочие (23%), работники сферы торговли и услуг (18%) и квалифицированные рабочие и ремесленники (17%).

В течение месяца к передаваемым через кассу по безработице предложениям о работе добавилось 4 524 новых вакансий (66% из которых было передано через портал e-töötukassa). В течение октября количество добавленных вакансий было на таком же уровне, как и в прошлом месяце, и по сравнению с данными прошлого года их было на 6% больше. Общее количество переданных в течение месяца рабочих мест составило в октябре 9 796. Больше всего предложений было для работников сферы торговли и услуг (24%), квалифицированных рабочих и ремесленников (21%) и неквалифицированных рабочих (20%).

В октябре с помощью кассы по безработице нашли работу или занялись предпринимательством 3 845 человек (в их числе 789 человек с пониженной трудоспособностью). 3 712 человек приняли участие в профессиональном обучении и 1 179 человек в обучении по поиску работы (семинарах по поиску работы). Трудовую практику прошли 826 человек, в трудовом тренинге приняли участие 664 и в трудовом клубе 820 человек. Услугу консультаций по карьере оказали 1 939 раз. Консультации по карьере для работающих и неактивных на рынке труда людей оказали в октябре 2 055 раз. С помощью пособия на начало предпринимательства 28 человек начали заниматься предпринимательством, их бизнес-планы указывают на создание 31 нового рабочего места. С пособием на выплату заработной платы в октябре работали 1 682 человека. В дополнение к вышесказанному, ещё 7 391 человек приняли участие в других различных активных мероприятиях.

Из услуг, предназначенных для людей с пониженной трудоспособностью, в трудовой реабилитации приняли участие 1 828 человек, консультацию, основанную на собственном опыте, получили 37 человек, и услугу защищённой работы оказали 274 людям. Люди с пониженной трудоспособностью принимали также участие в других услугах для рынка труда — всего в других услугах приняли участие ещё 3 492 человека.

Возрос интерес к услугам для работающих людей, которые оказываются с 1 мая и направлены на предупреждение безработицы. В октябре в обучении для работающих людей приняли участие 565 человек. С пособием на уровневое обучение с августа обучение начали 312 человек. Расходы на получение квалификации возместили в октябре 5 работающим людям. С пособием для работодателя на обучение работников в ситуации изменений в октябре в обучении принимали участие 24 человека, и с пособием для работодателя в ситуации найма работников — 2 человека.

Касса по безработице выплатила в октябре страховое возмещение по безработице 9 032 безработным или 26% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных. Средний размер возмещения за полный календарный месяц составил 449 евро, и всего на возмещения было выплачено более 3,4 млн евро. Приблизительно в размере 151 евро пособие по безработице получили в октябре 6 779 человек или 20% от числа всех зарегистрированных в течение месяца безработных.

Страховое возмещение по сокращению в октябре было назначено 395 людям. Средний размер назначенного в октябре возмещения составил 2 047 евро, и общая сумма возмещений составила более 847 тысяч евро.

Возмещение по причине неплатёжеспособности работодателя касса по безработице назначила в октябре 62 лицам. Средний размер назначенного в октябре возмещения составил 2 264 евро и на возмещения было выплачено в общей сложности более 220 тысяч евро.

В октябре было подано 4 329 ходатайств об оценке трудоспособности. В течение месяца частичная трудоспособность была назначена 2 373 и отсутствие трудоспособности 1 188 людям, трудоспособность не снизилась у 671 ходатайствующего. Пособие на трудоспособность выплатили в октябре 31 418 людям на общую сумму почти 7,8 млн евро. На основании ходатайств работодателей возместили социальный налог за 21 831 работника с пониженной трудоспособностью. В октябре сумма выплаченного за работодателей социального налога составила более 3 млн евро.