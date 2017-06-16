Статистика: эстонцы тратят на новые телефоны больше, чем латыши

Согласно данным GfK Retail & Technology (GFK), средняя цена покупки мобильного телефона в Литве, Эстонии и Латвии составляет соответственно 286, 281 и 240 евро, сообщает Tele2.

Исследование, которое охватывало период с января по апрель 2017 года, показало, что жители Литвы стали тратить на покупку телефонов в среднем на 36% больше, чем в прошлом году, и уже обошли по этому показателю эстонских потребителей.

По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, цены на телефонную продукцию в странах Балтии примерно одинаковые, если не учитывать отдельные колебания, обусловленные проведением льготных кампаний.

Ориентированность литовских потребителей на более дорогие телефонные модели вызывает некоторое удивление, принимая во внимание уровень средней нетто-зарплаты в стране, — в первом квартале около 650 евро (как и в Латвии), что на одну треть меньше, чем в Эстонии.

”За последние полгода цены на телефоны выросли незначительно, поэтому статистические данные свидетельствуют о том, что в Латвии и Литве стали более активно покупать дорогие телефоны. Иными словами, наши южные соседи смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем мы, и легче расстаются с деньгами”, — считает Сеэма.

По данным GfK за первые четыре месяца года, средняя цена покупки смартфона в Литве составила 336 евро (годовой рост — 25%), в Эстонии — 328 евро (+3,4%) и в Латвии — 278 евро (+15%).

5 телефонов, которые чаще всего покупали в Tele2

Эстония

Huawei Y5 II Huawei P9 Lite Sony Xperia E5 Samsung Galaxy J3 (2016) Samsung Galaxy J5 (2016)

Литва

Samsung J5 (2016) Huawei P9 Lite Samsung Galaxy S7 Samsung J7 (2016) Samsung J3 (2016)

Латвия