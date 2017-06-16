Статистика: эстонцы тратят на новые телефоны больше, чем латыши

Согласно данным GfK Retail & Technology (GFK), средняя цена покупки мобильного телефона в Литве, Эстонии и Латвии составляет соответственно 286, 281 и 240 евро, сообщает Tele2.
Исследование, которое охватывало период с января по апрель 2017 года, показало, что жители Литвы стали тратить на покупку телефонов в среднем на 36% больше, чем в прошлом году, и уже обошли по этому показателю эстонских потребителей.
По словам директора по продажам и маркетингу Tele2 Кристьяна Сеэма, цены на телефонную продукцию в странах Балтии примерно одинаковые, если не учитывать отдельные колебания, обусловленные проведением льготных кампаний.
Ориентированность литовских потребителей на более дорогие телефонные модели вызывает некоторое удивление, принимая во внимание уровень средней нетто-зарплаты в стране, — в первом квартале около 650 евро (как и в Латвии), что на одну треть меньше, чем в Эстонии.
”За последние полгода цены на телефоны выросли незначительно, поэтому статистические данные свидетельствуют о том, что в Латвии и Литве стали более активно покупать дорогие телефоны. Иными словами, наши южные соседи смотрят в будущее с большим оптимизмом, чем мы, и легче расстаются с деньгами”, — считает Сеэма.
По данным GfK за первые четыре месяца года, средняя цена покупки смартфона в Литве составила 336 евро (годовой рост — 25%), в Эстонии — 328 евро (+3,4%) и в Латвии — 278 евро (+15%).
5 телефонов, которые чаще всего покупали в Tele2
Эстония
- Huawei Y5 II
- Huawei P9 Lite
- Sony Xperia E5
- Samsung Galaxy J3 (2016)
- Samsung Galaxy J5 (2016)
Литва
- Samsung J5 (2016)
- Huawei P9 Lite
- Samsung Galaxy S7
- Samsung J7 (2016)
- Samsung J3 (2016)
Латвия
- Apple iPhone 7
- Samsung Galaxy J5 (2016)
- Samsung Galaxy J7 (2016)
- Samsung Galaxy A3 (2017)
- Samsung Galaxy A5 (2017)