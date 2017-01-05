Департамент технического надзора (TJA) опубликовал статистику движения номеров, из которой следует, какие мобильные операторы в прошлом году потеряли и выиграли больше всего номеров.

Из статистики TJA выясняется, что больше всего мобильных номеров довольно неожиданно выиграл Telia, у которого прибавилось 2104 новых номера, несмотря на то, что в СМИ попало множество историй о неспособности Telia идти в ногу по цене с более дешевыми операторами.

Больше всего номеров потерял предлагающий самые выгодные цены Tele2, от которого к другим операторам ушел 2281 номер.

Количество связанных с Elisa номеров оставалось довольно стабильным: прибавилось 184 новых номера.

В зачете обычных телефонов больше всего потеряли Elisa, от которого в прошлом году ушло 1307 номеров, и Telia, который лишился 1312 номеров. Gonetwork потерял 1033 номера. У STV прибавилось 613 номеров, у Starman — 545 номеров.

Tele2 компенсировал потерянные мобильные номера движением обычных: у него прибавилось в общей сложности 1264 новых номера.