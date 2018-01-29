Статистика: а вы знаете, на какие звонки жители Эстонии потратили больше миллиона евро?

Казалось бы, сегодня, в век всеобщей интернетизации и мобильных приложений, должны уйти в прошлое звонки по коротким номерам клиентского обслуживания, однако статистика говорит об обратном, сообщает Tele2. Только в прошлом году наши соотечественники потратили на звонки по номерам разговорных услуг со специальным тарифом свыше одного миллиона евро.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, объем звонков по коротким номерам различных служб клиентского обслуживания в прошлом году заметно вырос. ”Куда же чаще всего звонили? На линию помощи ID-карты, по телефонам обслуживания частных клиентов Tallink и мобильной парковки. Проблема с безопасностью сертификатов ID-карты вызвала настоящую панику. В результате количество звонков на инфолинию ID-карты выросло на 61%”, — отметила К. Арон. Однако лидером прошлого года по звонкам стал короткий номер Starman. ”По всей видимости, это было обусловлено слиянием Starman с другим предприятием, которое вызвало у клиентов множество вопросов”, — предположила К. Арон.

”А еще жителям Эстонии нравится высказывать свое мнение и принимать активное участие в выборе победителей телепередач, о чем свидетельствует резкое увеличение звонков на разные линии голосования в прошлом году”, — добавила директор по продукции Tele2.

Больше всего у нас в прошлом году потратили на следующие сервисы.

Справочные линии. Жители Эстонии не жалеют денег на звонки по справочным телефонам — в лидерах инфолиния ID-карты. Такой способ получения информации по-прежнему популярен, хотя бесплатный Google тоже пока еще никто не отменял.

Мобильная парковка. Мобильные приложения, в том числе и парковочные, стали привычным элементом нашей жизни, однако многие, как и прежде, предпочитают начинать парковку с отправки SMS и завершать ее звонком по номеру 1903. Количество звонков по номеру парковочной услуги увеличилось на 5%.

Линии голосования. Наши соотечественники любят участвовать в платных голосованиях, поддерживая своих фаворитов. Здесь среди лидеров — линии голосования ТВ-передач ”Твое лицо мне знакомо” и ”Эстонская битва экстрасенсов”, а также песенные конкурсы Евровидения и ”Эстонская песня”.

Транспортные справочные службы. В этой категории опережают всех телефонные службы судоходных компаний Tallink Grupp и Viking Line.



Линии общения для взрослых. Платные развлекательные сервисы для взрослых по-прежнему популярны — туда и звонят, и отправляют сообщения.

По словам К. Арон, владелец номера со специальным тарифом обязан в течение первых десяти секунд сообщить позвонившему абоненту, что тот позвонил на платный номер. ”Такие номера легко различимы — как правило, они 3-5-значные и начинаются с серии 800 или 900”, — напомнила директор по продукции Tele2.