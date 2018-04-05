Старые дизельные автомобили из Германии "сбрасывают" в Восточную Европу

Как сообщает DW, экспорт б/у дизелей из Германии в 2017 году вырос со 197 до 233 тыс., в особенности в Румынию, Польшу, Чехию и другие страны Восточной Европы. Только на Украину за 2017 год из Германии экспортировали 16 тысяч подержанных дизелей — вдвое больше, чем годом ранее.

Кроме того, в ближайшие годы и другие страны Западной Европы также планируют ввести более строгие нормы и ограничения для автомобилей с дизельным двигателем, так что тенденция "сбрасывать" старые дизели за границу лишь усилится.

Глобальное противодействие в Германии использованию дизельных моторов на легковых машинах было вызвано ""дизельгейтом"" — раскрытием в 2015 году обмана Volkswagen Group, установившей специальное программное обеспечение для занижения данных о выбросах на 11 млн автомобилей.

Популярность дизельных машин в Европе стала резко снижаться — продажи новых дизельных машин падали, а парковки автосалонов, торгующих подержанными машинами, оказались забиты сотнями тысяч дизельных автомобилей. Эти машины стали скупать перекупщики для вывоза в страны, где к дизельным двигателям относятся пока терпимо.

К запрету Германии вскоре может присоединиться Швеция, где "дизели" перестанут пускать в центральную часть крупных городов. Париж, Мадрид, Мехико и Афины также заявили, что планируют запретить въезд дизельных машин в центральную часть городов к 2025 году. В Копенгагене запрет на регистрацию новых дизельных автомобилей вступит в 2019 году.

Доля дизельных автомобилей в общем производстве автомобилей в Европе все сокращается и к 2025 году может составить лишь 27% от общего количества авто (в 2015 году было 52%).

Министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце объявила, что возможный запрет на использование дизельных автомобилей не поможет решить проблему с вредными выбросами. По ее словам, ни одна из радикальных мер не поможет улучшить ситуацию с вредными выбросами. В первую очередь призывать к ответу нужно автопроизводителей, а не простых граждан, добавила Шульце.

Министр предложила создавать больше стимулов для покупки электромобилей или для обмена старых транспортных средств на новые и более экологичные. Уже сейчас государство совместно с некоторыми концернами субсидирует ряд аналогичных программ. "Мы не хотим ничего запрещать. Мы не хотим принуждать людей ходить пешком или ездить на велосипеде, но мы хотим создать разумную альтернативу", — сказала Шульце.