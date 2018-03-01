Стартует нагрузочное тестирование сети Tele2 с бесплатным интернетом для всех клиентов

Начиная с сегодняшнего дня Tele2 приступает к тестированию пропускной способности своей мобильной сети в Эстонии и предоставляет клиентам уникальную возможность — целый март-месяц безо всяких доплат пользоваться мобильным интернетом, объем и скорость которого ничем не ограничены. К настоящему времени для участия в тестировании зарегистрировались уже свыше 12 тысяч пользователей, сообщает компания.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, Tele2 намерен испытать свою коммуникационную сеть в экстремальных условиях, и призывает клиентов активно пользоваться мобильным интернетом в течение всего марта-месяца — столько, сколько они пожелают.

”В процессе тестирования мы особенно тщательно будем контролировать текущие параметры услуги мобильного интернета, а также объемы ее использования и скорость. Цель данного испытания — собрать информацию о реальном потреблении интернет-услуги и определить, в каком направлении развивать сеть и пакеты услуг”, — подчеркнула Арон.

Для клиентов останутся в силе прежние платы за их пакеты, а все ограничения, касающиеся объема интернета, будут сняты на целый месяц. В рамках этой кампании Tele2 также представит новый пакет с неограниченным объемом интернета.

Все клиенты, желающие пользоваться неограниченным интернетом, могут зарегистрироваться на сайте Tele2.

По результатам замеров Департамента технического надзора (ДТН), в конце прошлого года зона действия 4G-сети Tele2 уже охватывала 99% территории Эстонии.