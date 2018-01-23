Стартовала социальная кампания ”Относись к обслуживающему персоналу как к звездам”

На этой неделе в Meistri Café Lyon проходит социальная кампания ”Относись к обслуживающему персоналу как к звездам”, в ходе которой клиентов кафе обслуживают радиоведущая Айли Стуре, певцы Юри Поотсманн, Рольф Роосалу и певица Лийс Лемсалу, а также актриса и психолог Рита Рятсепп.

В первый день утром за стойкой была известный радиоголос Айли Стуре — Принцесса желаний, ведущая на Sky Plus передачу, в которой исполняются желания, сообщает кафе в пресс-релизе.

Цель данной кампании, которая организуется уже четвертый год, заключается в том, чтобы обозначить ценность работы обслуживающего персонала, сделать так, чтобы люди замечали и ценили хорошее обслуживание клиентов. Каждое утро в течение предстоящей недели официантом в этом кафе будет работать какой-нибудь известный и любимый публикой человек из Эстонии.

”С помощью данной кампании мы хотим обратить внимание на должность работника, занимающегося обслуживанием клиентов: эта работа не из легких, поскольку она требует большой ответственности, точности, внимательности, а также отличных навыков общения, — сказала управляющая кафе Café Lyon и организатор кампании Ийви Саар. — С каждым годом кампания становится все популярнее; мы получили множество положительных отзывов относительно нее как от клиентов, так и от звезд, которые с нами сотрудничали. Мы призываем молодежь смелее пробовать свои силы в обслуживающем секторе, потому что работа обслуживающего персонала — это отличная жизненная школа; она учит общаться, ладить с самыми разными людьми и справляться с самыми разными ситуациями”.

”Улыбайтесь, это самое главное — даже тогда, когда вы не в самом лучшем расположении духа. Это очень полезно, тогда и чаевые будут больше”, — посоветовала обслуживающему персоналу Айли Стуре, или Принцесса желаний, которая утром первого дня кампании сервировала завтрак для гостей, посетивших Meistri Café Lyon. По словам Айли, работа обслуживающего персонала нелегка, но в то же время разнообразна, интересна и увлекательна. ”Конечно, чтобы научиться пользоваться кассовой системой, понадобится время — за один час ее не освоишь. У меня в голове промелькнула мысль, что я могу что-нибудь уронить. Других страхов по части работы официанткой у меня не было”. За хорошее обслуживание Айли заработала 15 евро чаевых и в завершение сказала: ”У меня такое ощущение, что это был сон, потому что обычно я сплю в это время — мой обычный рабочий день начинается намного позже”.