20.11.2018, 09:44

Стартовала новая программа работы и прохождения практики для поддержки трудозанятости молодежи


rus.delfi.ee
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Hüppelaud 2017 neljas päev
Hüppelaud 2017 neljas päevFoto: Anni Õnneleid

Европейский корпус солидарности по-прежнему приглашает молодых людей и организации присоединяться к волонтерской работе в Эстонии, Европе и других странах. С целью поддержки трудозанятости молодежи корпус солидарности запустил совершенно новую программу работы и прохождения практики.

Спасение раненых диких животных в Бельгии, продовольственный банк в Турции, строящий детскую тропу гномиков молодежный центр в Финляндии, центр беженцев в Италии, а также школы, детские сады и молодежные центры по всей Европе и за ее пределами. Это лишь единичные примеры из тысяч вариантов волонтерской работы в Европе, предлагаемых в настоящее время эстонской молодежи в возрасте 18-30 лет, заинтересованной в добровольческих проектах продолжительностью от 2 до 12 месяцев, направленных на решение общественных и социальных вызовов.

Наряду с молодыми людьми к сети Европейского корпуса солидарности могут присоединиться организации публичного, частного и третьего секторов, заинтересованные в волонтерской работе местной и иностранной молодежи, предложении возможностей практики и работы в Эстонии. Например, популярным местом волонтерской работы в Таллинне и других местах являются детские сады, куда посредством Европейского корпуса солидарности попадали волонтеры из Франции, Германии, Испании, Венгрии, Украины, Турции, Польши и других стран. Работу волонтерам в Эстонии также предлагают школы, молодежные центры, вспомогательные организации и прочие социальные и культурные учреждения. К корпусу солидарности могут присоединяться действующие в других сферах организации, например, спортивные учреждения, организации гражданского общества, продвигающие сельскую жизнь или выступающие за охрану окружающей среды организации.

Руководитель программы Европейского корпуса солидарности Карин Ээвель: ”Как показывают отзывы, полученные за годы от сотен волонтеров и принимавших их организаций, у участников расширяется кругозор, совершенствуются навыки общения с людьми с разным культурным багажом, улучшается владение иностранными языками и повышается интерес к их изучению, развивается толерантность. Я советую обдумать возможность заняться волонтерством всем, кто заинтересован в ценностях, во имя которых действует Европейский корпус солидарности”.

Волонтерская работа финансируется при помощи различных программ Европейского союза вот уже более 20 лет. За это время из Эстонии за границу добровольцами ездили примерно 1100 молодых людей — больше всего в Грузию, Македонию, Францию и Испанию. За это же время в Эстонии поработали более 1000 иностранных добровольцев, среди которых больше всего было представителей Германии, Франции, Италии и соседствующих с Эстонией стран.

В качестве новой меры этой осенью Европейский корпус солидарности запустил направление проектов работы и прохождения практики, которое также задумано для организаций, занимающихся решением общественных и социальных вызовов, и продвигающих солидарность, т.е. создающих в обществе позитивные изменения.

ТОП

Руководитель Молодежного агентства SA Archimedes Реэт Кост: ”Наибольшая разница между двумя проектами заключается в том, что в качестве добровольцев молодые люди выполняют прежде всего простую работу, внося вклад в достижение благотворительных целей организации. Плату за это они не получают. В случае рабочих проектов организации могут при помощи нашей сети нанять молодых людей на должности работников или специалистов — например, если ощущается нехватка рабочей силы или если существует потребность привнести в организацию новые идеи и рабочие приемы, которые может предложить молодой человек из другой страны. Не говоря уже о преимуществах повышении уровня культурного разнообразия в организации. Цель проекта прохождения практики — способствовать получению молодыми людьми работы на срок от 2 до 6 месяцев, чтобы приобрести у работодателя практический опыт и навыки. В результате молодой человек позднее становится полезным работником или для этого самого работодателя, или же на рынке труда в целом. Также это отличная возможность вовлечения молодых людей с особыми потребностями”.

Для участия в программе организация должна обладать знаком качества, о получении которого можно ходатайствовать круглогодично. Получив такой знак, можно представлять свои проекты по приему или отправке добровольцев, практикантов и работников, а также ходатайствовать о соответствующем финансировании.

Следующий срок представления ходатайств о финансировании — 7 февраля 2019 года!

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