Стартовала менторская программа ”Startup Surgery”, цель которой — помочь людям с инновационными бизнес-идеями

Стартовала запущенная компанией TransferWise менторская программа ”Startup Surgery”, цель которой — помочь людям с инновационными бизнес-идеями реализовывать и продвигать свой продукт или свою услугу. С участниками поделятся своим опытом работники компании TransferWise.

По словам директора по международному развитию продукта TransferWise и одного из руководителей программы Startup Surgery Каареля Кудду, за этим мероприятием стоит желание работников компании TransferWise передать свои знания и опыт. ”Историю компании TransferWise в настоящее время часто приводят в качестве примера, говоря о предприимчивости. Мы бы хотели пойти в этом на шаг дальше и посеять предприимчивость среди молодежи, чтобы последняя могла приступить к воплощению своей мечты”, — сказал он.

По словам Кудду, к участию в программе приглашаются люди с хорошей бизнес-идеей или даже готовым прототипом, для осуществления которых необходимы консультация или свежий взгляд со стороны. ”Принять участие могут и те, кто в ходе развития своей идеи или уже действующего предприятия зашел в тупик и нуждается в ”диагнозе” проблемных мест и подборе подходящего ”лечения” для них”, — добавил он.

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В отношении сферы подаваемых идей программа не устанавливает ограничений. ”Технология, экономика, образование, спорт, дизайн, социальное предпринимательство — на конкурс приглашаются идеи во всех этих областях. При выборе идей для программы мы исходим, прежде всего, из амбиций автора и из того, пытается ли он решить реальную проблему”, — сказал Кудду.

Срок подачи идей — 31 марта. К этой дате команда программы Startup Surgery ждет от всех желающих описания их бизнес-идей, а по возможности — также и прототипов, из числа которых будет выбрано о шести кандидатов с наибольшим потенциалом для прохождения трехмесячной программы консультаций и развития.

Руководить командой программы Startup Surgery будут работники компании TransferWise из самых разных сфер деятельности. При необходимости менторы будут привлекать к развивающему процессу помощников, чья компетенция могла бы быть полезна при разработке конкретного продукта или конкретной услуги.

Стартовое мероприятие (kick-off) программы состоится в компании TransferWise в четверг, 13 апреля. На него приглашаются все те, кто выдвигал свою кандидатуру для участия в программе, независимо от того, были ли они выбраны для участия в менторской программе или нет.