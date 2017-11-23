Стартовала кампания по сбору подарков для детей из малообеспеченных семей "Дерево ангелов"

Сегодня прошло открытие всеэстонской кампании по сбору подарков "Дерево ангелов”. Благодаря совместному проекту социальных работников из 31 местного самоуправления будут исполнены рождественские желания 1300 детей из малообеспеченных семей.

Каждый эстоноземелец может стать ангелом, подготовив для кого-то из детей ожидаемый подарок до 11 декабря, сообщает пресс-служба Maxima.

Проводящая эту благотворительную кампанию торговая сеть Maxima собрала в сотрудничестве с социальными работниками 31 города и волости по всей Эстонии новогодние пожелания детей из семей, у которых отсутствует нынче возможность для покупки ребёнку желаемого подарка. Деревья ангелов с пожеланиями подарков находятся в 42 магазинах Maxima по всей стране.

По словам руководителя Эстонской сети по борьбе против бедности и социальной изоляции (EAPN Eesti) Кярт Мере, практически каждый пятый ребёнок в Эстонии живёт в бедности. „Особенно большому риску подвержены многодетные семьи и семьи, которые остаются за чертой получения пособия по прожиточному минимуму всего на пару евро, то есть со стороны всё в порядке, а на самом деле семья испытывает нехватку средств и при этом не квалифицируется, как получатель пособия. Именно в таких ситуациях хорошая опора — это кампании по проявлению заботы о согражданах, когда каждый может легко внести свою лепту в праздник тех детей, которые иначе не получили бы подарки”, — сказала Мере.

По словам патрона кампании "Дерево ангелов" Герли Падар, на Деревьях ангела можно увидеть очень разные мечты. "На каждой карточке Дерева ангелов написаны имя, возраст и пожелание ребенка. Некоторые из этих желаний очень практичные, например, дети загадывают комплекты для рисования или одежду, другие пожелания смелее — например, мечтают о вертолете с пультом управления”. В любом случае каждый может персонально найти то пожелание, которое можно исполнить, и тем самым сделать рождество конкретного ребенка немного счастливее”, — рассказала Падар, которая в этом году привлекла к доброму начинанию всю свою семью. "В прошлом году я смогла почувствовать масштабность "Дерева ангелов" и то, насколько важное чувство даёт доброе дело самому человеку, который его делает. Чтобы продолжить и передать это замечательное чувство дальше, я привлекла всю свою семью”, — добавила Падар.

Генеральный директор Maxima Eesti Вигинтас Шапокас благодарит всех жителей Эстонии, благодаря незаменимой помощи которых новогодние пожелания детей собираются и исполняются. „В течение семи лет вы дарите детям именно то, что им необходимо, и создаете особенное чувство праздника”, — сказал Шапокас. "И в этом году мы ожидаем много добрых ангелов. При этом заверяю, что ни одно желание не останется без внимания. Подарки для тех детей, которые не найдут себе ангела в рамках кампании, приобретет наша торговая сеть”, — добавил Шапокас.

Для участия в кампании подарков нужно выбрать на расположенном в магазине Maxima Дереве ангела пожелание ребенка. Купленный подарок можно оставить неупакованным работнику информационного прилавка или кассиру. Для того, чтобы пожелания детей были исполнены именно в рождество, просьба принести подарки в магазины Maxima не позднее понедельника, 11 декабря 2017 года.

Точное месторасположение Деревьев ангела можно найти на странице www.maxima.ee/inglipuu.