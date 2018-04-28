Стартовал юбилейный этап подачи ходатайств о стипендии в Энергетический фонд одаренной молодежи

С 27 апреля открыт весенний этап подачи ходатайств в созданный концерном Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа Энергетический фонд одаренной молодежи.

Молодые люди из Ида-Вирумаа уже в десятый раз могут ходатайствовать через фонд о поддержке своих увлечений. Этап подачи ходатайств будет открыт до 20 мая 2018 года, сообщает Eesti Energia.

”Для развития сферы энергетики и Ида-Вирумаа нужны одаренные и инновационно мыслящие молодые люди. В этот раз мы надеемся увидеть больше проектов, связанных с областью науки и техники, и молодых людей, интересующихся инженерными науками и различными технологиям, в том числе, и информационно-коммуникационными технологиями. Призываю всех использовать эту возможность: для поощрения молодых людей в юбилейном этапе подачи ходатайств концерн Eesti Energia выделит специальную стипендию за выдающиеся результаты в области науки и техники”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос.

Подавать ходатайства с целью развития деятельности по интересам в Энергетический фонд одаренной молодежи могут молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте от 7 до 19 лет: можно ходатайствовать о поддержке участия в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, развития научных и технических знаний, и приобретения связанного с хобби инвентаря. Ходатайства могут подавать сами молодые люди, их родители, учителя и руководители кружков. Анкета и условия участия находятся на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.