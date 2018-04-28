28.04.2018, 14:45

Стартовал юбилейный этап подачи ходатайств о стипендии в Энергетический фонд одаренной молодежи


rus.delfi.ee
EST 2
Eesti Energia ja ESTMA hooned
Foto: Madis Veltman

С 27 апреля открыт весенний этап подачи ходатайств в созданный концерном Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа Энергетический фонд одаренной молодежи.

Молодые люди из Ида-Вирумаа уже в десятый раз могут ходатайствовать через фонд о поддержке своих увлечений. Этап подачи ходатайств будет открыт до 20 мая 2018 года, сообщает Eesti Energia.

”Для развития сферы энергетики и Ида-Вирумаа нужны одаренные и инновационно мыслящие молодые люди. В этот раз мы надеемся увидеть больше проектов, связанных с областью науки и техники, и молодых людей, интересующихся инженерными науками и различными технологиям, в том числе, и информационно-коммуникационными технологиями. Призываю всех использовать эту возможность: для поощрения молодых людей в юбилейном этапе подачи ходатайств концерн Eesti Energia выделит специальную стипендию за выдающиеся результаты в области науки и техники”, — сказал председатель правления Enefit Energiatootmine Март Проос.

Подавать ходатайства с целью развития деятельности по интересам в Энергетический фонд одаренной молодежи могут молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте от 7 до 19 лет: можно ходатайствовать о поддержке участия в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, развития научных и технических знаний, и приобретения связанного с хобби инвентаря. Ходатайства могут подавать сами молодые люди, их родители, учителя и руководители кружков. Анкета и условия участия находятся на домашней странице Союза самоуправлений Ида-Вирумаа.

”С момента создания Энергетического фонда одаренной молодежи в 2013 году были вручены стипендии 192 талантливым ребятам. В общей сложности через фонд мы вложили в развитие уездной молодежи порядка 45 000 евро. Радует, что многие наши стипендиаты были удостоены признания за свою деятельность как на государственном, так и на международном уровне. Например, Пипи Трийну Ныммисте, получившая поддержку в прошлом туре стипендий, недавно заняла на чемпионате мира по линейным танцам первое место. Среди стипендиатов прошлых лет есть и такие молодые люди, которые начали обучение в университете в той же сфере, в которой когда-то получили стипендию”, — отметил исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Арно Россман.

ТОП

Энергетический фонд был основан концерном Eesti Energia в сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа в 2013 году, его целью является поддержка деятельности по интересам молодежи в регионе. В течение года Энергетический фонд распределяет 9 000 евро, 5 000 из этой суммы является вкладом Eesti Energia в научные и образовательные проекты, а 4 000 евро — вклад Союза самоуправлений Ида-Вирумаа в прочие виды деятельности по интересам. Энергетический фонд одаренной молодежи распределяет поддержку два раза в год: весной и осенью. Стипендии весеннего этапа 2018 года будут выданы в июне.

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