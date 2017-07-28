Старое здание Министерства экономики за 3,9 млн евро переходит Riigi Kinnisvara AS

Stalinistlik arhitektuur Foto: Rauno Volmar

Поскольку Министерство экономики и коммуникаций переезжает в т. н. ”суперздание”, то необходимости в старом доме уже нет. В связи с этим здание по адресу Харью, 11, стоимость которого по оценке DTZ Kinnisvara Pricewaterhousecoopers составляет 3,9 млн евро, перейдет во владение Riigi Kinnisvara AS.