Старое здание Министерства экономики за 3,9 млн евро переходит Riigi Kinnisvara AS

Поскольку Министерство экономики и коммуникаций переезжает в т. н. ”суперздание”, то необходимости в старом доме уже нет. В связи с этим здание по адресу Харью, 11, стоимость которого по оценке DTZ Kinnisvara Pricewaterhousecoopers составляет 3,9 млн евро, перейдет во владение Riigi Kinnisvara AS.
Передача здания позволит министерству избавиться от обязательства по администрированию ненужной недвижимости.
На первый взгляд стоимость находящегося в Старом городе дома кажется немного заниженной, но, по словам исполнительного директора 1Partner Мартина Вахтера, сходу трудно давать какие-либо оценки. По его словам, основная причина не очень высокой цены может крыться в неудачном расположении для офисного здания, в частности — отсутствии нормальных условий парковки.