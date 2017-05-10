Starman и Elisa запустили инновационную оптическую сеть 10G

В среду Starman и Elisa запустили оптоволоконную сеть 10G, в сотрудничестве с Nokia став первым в Европе оператором, предлагающим сверхбыстрое соединение с интернетом на основе технологии 10G EPON.

”Мы готовы предложить симметричное соединение с интернетом на скорости до 10 Гб/сек на основе сети нового поколения ведущей в мире предлагающей сетевые решения компания Nokia, — заявил директор по технологиям Starman Яанус Эрлеманн. — Новая технология позволяет развивать сеть, исходя из завтрашних потребностей клиентов, причем делать это эффективным с точки зрения оператора образом и с использованием подходящей ценовой модели”.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, открывшая в Таллинне первую в Европе оптическую сеть10G, сказала, что очень рада, что эстонское общество и компании оказались среди наиболее открытых к инновациям в Европе: ”В то время, как многие европейские страны установили 30 Мб/сек в качестве ожидаемой минимальной скорости интернета, в Эстонии такая скорость — абсолютно обычное дело. В качестве следующего шага мы готовы первыми в Европе предложить домашним пользователям скорость до 10 Гб/сек”.

По словам Эрлеманна, работы по развитию сети нового поколения были начаты 1,5 года назад, принимая во внимание, прежде всего, частных клиентов Starman, впрочем, новая сеть на основе технологии Nokia 10G EPON будет соответствовать потребностям как частных, так и коммерческих клиентов в течение следующих 10-15 лет. ”Наш опыт в части обновления сети и использования оптоволоконных решений, несомненно, станет ценным уроком и примером для других европейских рынков и тамошних кабельных операторов”, — выразил уверенность Эрлеманн.

”Новая сеть 10G также является краеугольным камнем для быстрого и масштабного расширения работы с бизнес-клиентами объединенного предприятия в Эстонии и создает фундамент для различных решений 4G и 5G”, — сказал член правления и руководитель технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.

По словам исполнительного руководителя отделения кабельной связи Nokia Марка Климека, запуск новой сети является важным шагом и для Nokia, поскольку речь идет о первой европейской стране, наряду с США и Канадой, принявшей в использование сеть на основе технологии 10G EPON.

”Сеть 10G EPON Nokia основана на оптоволоконной технологии и обеспечивает большую пропускную способность, подходящую для оказания услуг, которые сегодня еще только проходят испытания, таких, как, например, ”Интернет вещей”, стриминг видео в формате 8K, а также различные решения виртуальной и дополненной реальности, — сказал Климек. — Эксперты в области телекоммуникации всего мира сходятся в том, что очень важно обеспечить конечным пользователям возможность использования оптоволоконной сети, причем Starman сумел выбрать наиболее подходящее и долговечное решение”.

По словам директора по технологиям Starman Яануса Эрлеманна, статистика использования интернета показывает, что сегодня в любой точке сети Starman клиентам предлагается скорость до 500 Мб/сек, соответствующая потребностями даже наиболее требовательных пользователей. Запуск новой технологии укрепит позицию Starman в качестве ведущего интернет-провайдера в Эстонии.

Сеть 10G EPON в среду была запущена в Таллинне министром экономики и инфраструктуры Кадри Симсон и двукратной победительницей X-Games фристайлисткой Келли Сильдару. При разработке сети компания Starman, прежде всего, фокусировалась на Таллинне и Тарту — городах с наибольшим количеством потребителей. ”В новых зданиях мы, конечно, будем прокладывать уже сеть 10G”, — добавил Эрлеманн.

На следующие пять лет Starman поставил целью охватить сетью 10G 40% всех расположенных в своей сети домохозяйств Эстонии и 60% таллиннских домохозяйств, находящихся в сети Starman. ”В ходе расширения сети мы будем исходить из естественно складывающейся рыночной ситуации и потребностей клиентов”, — добавил директор по технологиям Starman.

В сети 10G Starman будет предлагать клиентам симметричное соединение с интернетом. Особенно требовательные клиенты смогут воспользоваться скоростью до 10 Гб/сек.