Станьте коллегой Артура!

«Стабильность», - долго не раздумывая, отвечает Артур на вопрос, почему он уже больше двенадцати лет занимает в АВВ должность производственного рабочего, и вспоминает, что тогда можно было попасть на работу, пройдя трудный конкурс, так как искали только одного опытного специалиста. А вот этим летом, в связи с увеличением объемов производства, ABB берет на работу на свои заводы 100 человек, причем достаточно, если Вы умеете держать в руках отвертку: все обучение проходит на месте.

Слишком долгие смены, мизерная зарплата и изнурительные условия труда в современных производственных учреждениях понятия незнакомые. «Восьмичасовой рабочий день, из которых полчаса обед и полчаса – кофейные паузы, и все включено в зарплату. Такое есть не везде, - одобряет Артур. – Кроме того, этим летом каждый работник производства получает премию по 100 евро в месяц. Причин, по которым работникам здесь нравится, много. Прежде всего, очень хорошая рабочая среда и безопасность. Человек – на первом месте, ведь на работу надо приходить в хорошем настроении, а тогда будет выполнение плана, производство и т.п. В нашем отделе большая часть людей со стажем в АВВ свыше 10 лет. У многих уже больше пяти», - одобряет Артур как работодателя, так и коллег.



ABB

Производственные единицы ABB в Юри под Таллинном – образец современной рабочей среды: чистые, теплые круглый год цеха с устойчивым режимом влажности, аккуратными раздевалками и уголками для отдыха. Вдобавок к этому – столовые по карману, где при желании можно хранить в холодильнике принесенную из дома еду, чтобы позднее ее разогреть. И среди этих удобств изготавливаются двигатели, генераторы, приводы, оборудование для производства возобновляемой энергии, электрощиты, комплектные подстанции, которые экспортируются по всему миру. Предприятие, сохраняющее позиции лидера среди лучших работодателей Эстонии, пять раз удостаивалось приза Фонда развития предпринимательства «Зарубежный инвестор года» и один раз «Приза за предпринимательство», вручаемого лучшему предприятию Эстонии.

ABB

Рабочим пришлось по сердцу не только это. По словам Артура, между городом и Юри курсируют бесплатные автобусы, на которых люди добираются на работу и домой. Не только из крупных районов Таллинна, но также из Кейла и Маарду. «И летом, и зимой у нас много совместных мероприятий, раз в год также для детей. Можно на льготных условиях посещать различные спортклубы, участвовать в оздоровительной программе АВВ, так что может создаться впечатление, что на работу и времени не остается, - посмеивается Артур, по специальности наладчик-оператор автоматических прессов. – Работу мы все-таки выполняем ответственно и все необходимое обучение проходим на месте. Начиная с первой помощи и до управления мостовым краном, что кому в работе требуется. А еще одно – рабочую одежду самим стирать не приходится. Это улаживает завод, а когда приходит время, и новую выдает.»

ABB

Этим летом ABB примет на работу 100 человек. Если Вы хотите стать коллегой Артура и сотен других деятельных людей, посмотрите объявления о работе здесь или обратитесь к специалисту по персоналу Ольге Роговой по телефону 56 801 801. Информацию о предприятии можно найти также на сайте www.abb.ee.

