Станет ли Украина независимой от российской энергосистемы

После интеграции в ENTSO-E Украина сможет получать электроэнергию от западных партнеров. Не менее важной является возможность создания рынка электроэнергии в Украине. В прошлом году вступил в силу соответствующий закон, и к рыночным отношениям эта отрасль перейдет в июле 2019 года. Это означает, что у потребителей будет возможность выбирать, у кого покупать электроэнергию. "Конкуренция на основании цены на рынке электроэнергии необходима, чтобы реформа дала результаты для потребителей", — считает вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, электроэнергетика — куда более сложный сектор, чем газовый. И потому провести реформу за шесть лет, как предусмотрено, — серьезный вызов для Украины. За год правительство подготовило только план мероприятий. По словам Насалика, его в скором времени должен утвердить кабмин.

Для украинской электроэнергетики нужны отдельные операторы сетей

Что именно должна сделать Украина, чтобы рынок заработал по европейским стандартам? Одно из главных требований права ЕС — компании-операторы сетей должны быть отделены от производителей и поставщиков электроэнергии. В первую очередь это касается "Укрэнерго".

Кроме разделения, "Укрэнерго" должно быть корпоратизировано, как сейчас принято говорить в Украине. Это означает, что хотя предприятие останется в собственности государства, управлять ею по рыночным законам будет менеджмент, независимость которого от политики будет обеспечивать наблюдательный совет.

В конце прошлого года правительство Украины уже приняло решение о корпоратизации "Укрэнерго". И в стране уже утвердили процедуру сертификации операторов. "Эта процедура соответствует праву ЕС", — отмечает сотрудница секретариата Энергетического сообщества Катерина Карали. Разделять операторов от производителей и поставщиков должны и областные энергетические компании. По словам Карали, эти предприятия уже провели значительную работу.

Независимый от политиков регулятор в электроэнергетике

Другое важное требование ЕС касается регулятора сферы электроэнергетики — он должен быть "полностью независимым от каких-либо публичных или частных интересов". В Украине это Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На вопрос DW, следует ли ожидать независимости назначенного весной состава регулятора, Катерина Карали отвечает обтекаемо: "По нашему мнению, был применен достаточно прозрачный процесс. Мы хотим увидеть, как именно новый регулятор возьмется за реформы. Их ждет много работы и большая ответственность".

В свою очередь, член группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Веллерт (Torsten Woellert) дипломатично замечает: "Мы очень рады, что, наконец, есть новая команда, и с нетерпением ожидаем работы с ними".

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