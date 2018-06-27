27.06.2018, 14:38

Станет ли Украина независимой от российской энергосистемы

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Deutsche Welle
EST
Elektriliinid Ukrainas.
фото иллюстративноеFoto: Scanpix, REUTERS

Украина хочет отделиться от общей с Россией энергосистемы и присоединиться к европейским сетям. Что ей предстоит сделать, и не вырастут ли цены на электроэнергию?

Если от закупок газа в России Украина отказалась еще осенью 2015 года, то в сфере электроэнергии она до сих пор привязана к восточному соседу. Еще со времен СССР украинские электросети работают синхронно с российскими. Это значит, что недостаток электроэнергии Украина может компенсировать лишь за счет перетоков из РФ или Беларуси.

Правда, украинский министр энергетики Игорь Насалик утверждает, что сейчас страна вообще не прибегает к импорту из России. Напомним, в прошлом году кабмин Украины вводил чрезвычайное положение в энергетике из-за нехватки антрацита (вид угля. — Ред.), существовала даже угроза веерных отключений электроэнергии.

Без российского электричества сложнее, чем без российского газа?

Чтобы добиться независимости от России и подключить украинскую энергетическую систему к европейской, госкомпания "Укрэнерго" летом 2017 года подписала договор с ENTSO-E — Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии, объединяющей компании из 36 стран.

После интеграции в ENTSO-E Украина сможет получать электроэнергию от западных партнеров. Не менее важной является возможность создания рынка электроэнергии в Украине. В прошлом году вступил в силу соответствующий закон, и к рыночным отношениям эта отрасль перейдет в июле 2019 года. Это означает, что у потребителей будет возможность выбирать, у кого покупать электроэнергию. "Конкуренция на основании цены на рынке электроэнергии необходима, чтобы реформа дала результаты для потребителей", — считает вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

По словам Шефчовича, электроэнергетика — куда более сложный сектор, чем газовый. И потому провести реформу за шесть лет, как предусмотрено, — серьезный вызов для Украины. За год правительство подготовило только план мероприятий. По словам Насалика, его в скором времени должен утвердить кабмин.

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Для украинской электроэнергетики нужны отдельные операторы сетей

Что именно должна сделать Украина, чтобы рынок заработал по европейским стандартам? Одно из главных требований права ЕС — компании-операторы сетей должны быть отделены от производителей и поставщиков электроэнергии. В первую очередь это касается "Укрэнерго".

Кроме разделения, "Укрэнерго" должно быть корпоратизировано, как сейчас принято говорить в Украине. Это означает, что хотя предприятие останется в собственности государства, управлять ею по рыночным законам будет менеджмент, независимость которого от политики будет обеспечивать наблюдательный совет.

В конце прошлого года правительство Украины уже приняло решение о корпоратизации "Укрэнерго". И в стране уже утвердили процедуру сертификации операторов. "Эта процедура соответствует праву ЕС", — отмечает сотрудница секретариата Энергетического сообщества Катерина Карали. Разделять операторов от производителей и поставщиков должны и областные энергетические компании. По словам Карали, эти предприятия уже провели значительную работу.

Независимый от политиков регулятор в электроэнергетике

Другое важное требование ЕС касается регулятора сферы электроэнергетики — он должен быть "полностью независимым от каких-либо публичных или частных интересов". В Украине это Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На вопрос DW, следует ли ожидать независимости назначенного весной состава регулятора, Катерина Карали отвечает обтекаемо: "По нашему мнению, был применен достаточно прозрачный процесс. Мы хотим увидеть, как именно новый регулятор возьмется за реформы. Их ждет много работы и большая ответственность".

В свою очередь, член группы поддержки Украины в Еврокомиссии Торстен Веллерт (Torsten Woellert) дипломатично замечает: "Мы очень рады, что, наконец, есть новая команда, и с нетерпением ожидаем работы с ними".

Вырастут ли цены на электричество в Украине

В Украине тарифы на электроэнергию для населения составляют 3-5,5 евроцента за киловатт, для промышленности — 6-9,5 евроцента. В ЕС эти цифры выше — от 10 до 30 центов за киловатт для населения. При такой разнице возникает вопрос, не вырастет ли цена на электричество для украинских потребителей после синхронизации электросетей с европейскими? Министр энергетики Игорь Насалик признает, что стоимость будет меняться. Но, по его словам, возможность выбирать поставщика будет сдерживать цены.

Генеральный директор ДТЭК (частный энергохолдинг, объединяющий энергетические активы украинского олигарха Рината Ахметова. — Ред.) Максим Тимченко согласен, что розничные цены в Украине в несколько раз ниже, чем в ЕС. Но утверждает, что оптовые цены сопоставимы.

ДТЭК — крупнейший после государства производитель электроэнергии в Украине. Среди его активов есть и "Бурштынский остров" — энергосистема на западе страны, не связанная с другими электросетями Украины и синхронизированная с европейскими. Тимченко рассказал DW, что и при реконструкции других энергоблоков ДТЭК уже пять лет внедряет элементы, отвечающие европейским требованиям. "Я убежден, что к сроку объединения энергосистем все наши работающие блоки будут к этому готовы", — заявляет Тимченко. Как он утверждает, более половины энергоблоков уже готовы к объединению.

Торстен Веллерт подчеркивает, что настоящим показателем эффективности реформ станут инвестиции в украинскую энергосистему. "Украина имеет очень устойчивую, очень мощную систему электроэнергетики, но основная часть инфраструктуры все же была построена во время СССР", — отмечает он.

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