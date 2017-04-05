Станции Statoili окрасятся в цвета Circle K к осени

Станции обслуживания Statoil в течение лета по всей Эстонии будут переведены под новый торговый знак Circle K, объединяющий одну из крупнейших мировых сетей минимаркетов и станций обслуживания. Изменения коснутся только торговой марки: продукция, услуги и работники останутся прежними.

”Мы хотели провести смену названия для наших клиентов как можно более плавно: полтора года назад мы приступили к оповещению; год назад сменили коммерческое название компании; два месяца назад открыли основательно обновленную станцию Circle K в Мярьямаа; а в конце марта протестировали смену торговой марки на станциях обслуживания ”Горхолл” и ”Петролеуми” в Таллинне. На всех этих этапах мы смогли протестировать элементы нового бренда до начала большого проекта”, — отметила генеральный директор Circle K Eesti AS Кай Реало.

”Теперь, с весны до осени, будет проводится основная работа по смене названия, и мы движемся в темпе в среднем по три-четыре станции обслуживания в месяц. Первые три станции в Таллинне уже готовы”, — добавила Реало.

”Для клиентов изменится только внешний облик наших станций — новая цветовая гамма и новый логотип. При этом уже сейчас нас знают по трем основным знаковым товарам — топливо, кофе и хот-доги, и мы хотим и впредь оставаться эталоном в этих сегментах, а заметить нас будет легко по большой букве K”, — сказала Реало.

”Все эти знаковые товары, столь важные для наших клиентов, — отличный кофе, разнообразная еда, качественное моторное топливо miles и milesPlus, автомойки и обслуживание высокого уровня — никуда не денутся и будут доступны нашим клиентам им в дальнейшем”, — пояснила Реало.

”В Скандинавии переход станций обслуживания Statoil на новую глобальную торговую марку начался в мае прошлого года. Сегодня, опираясь на опыт коллег, мы можем сказать, что клиенты положительно восприняли изменения”, — отметила Реало.

До 2010 года компания Statoil Fuel & Retail принадлежала норвежскому нефтегазовому концерну Statoil ASA. В 2012 году группу Statoil Fuel & Retail приобрела одна из ведущих мировых компаний в секторе розничной продажи и минимаркетов Couche-Tard, которая одновременно получила право пользования торговой маркой Statoil до 2021 года.

Circle K Eesti AS принадлежит канадскому концерну Alimentation Couche-Tard, который обеспечивает работой более 100 000 человек, а под брендом концерна Circle K в Северной Америке, Европе и Азии действует более 12 500 минимаркетов и станций обслуживания.

Занимающая наибольшую долю на эстонском рынке розничных продаж топлива компания Circle K Eesti AS владеет и оперирует 57 станциями полного обслуживания, 19 автоматическими станциями и одним минимаркетом Statoil. На предприятии работает около 700 человек, из которых большинство — на станциях обслуживания.

Смена торговой марки не повлечет за собой никаких изменений в структуре организации или штате сотрудников компании.