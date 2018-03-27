Станции обработки отходов переходят на базирующуюся на ИД-карте систему

С 1 апреля на систему принятия отходов у горожан по предъявлению ИД-карточки переходит и станция обработки отходов в Рахумяэ. Ранее на эту систему уже перешли Пярнамяэская и Пяэскюлаская станции.
По сообщению Раэпресс, система позволяет регистрировать место жительства сдающего отходы с точностью до местного самоуправления, виды и количество сдаваемых отходов.
Таллинский департамент окружающей среды дотирует обработку принятых от столичных жителей отходов, что позволяет горожанам сдавать их либо вообще бесплатно, либо по льготной цене.
Клиент вправе отказаться от предъявления ИД-карточки, но в таком случае оплата услуги будет производиться по прейскуранту, установленному для живущих не в Таллинне.