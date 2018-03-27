Станции обработки отходов переходят на базирующуюся на ИД-карте систему

фото иллюстративное Foto: Rauno Volmar

С 1 апреля на систему принятия отходов у горожан по предъявлению ИД-карточки переходит и станция обработки отходов в Рахумяэ. Ранее на эту систему уже перешли Пярнамяэская и Пяэскюлаская станции.