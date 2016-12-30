В результате тендера, проведенного Rail Baltic Estonia OÜ, выбраны два наиболее эффективных и реалистичных решения, определяющих местонахождение, мощность и функциональность мультимодального грузового терминала Мууга.

Тендер выиграли компании Civitta Eesti AS и DB Engineering & Consulting GmbH, представившие на конкурс совместное предложение. Civitta Eesti AS — эстонский филиал ведущей независимой компании в сфере управленческого консалтинга в странах Балтийского региона и западного региона СНГ. DB Engineering & Consulting GmbH — дочернее предприятие Deutsche Bahn, которое действует в Германии и других странах мира, оказывая инженерные услуги, осуществляя руководство и надзор за проектами в сфере транспорта и инфраструктуры.

Цель анализа технологических потребностей м потребностей в помещениях грузового терминала Мууга Rail Baltic — выяснить два самых рентабельных и реалистичных альтернативно интегрируемых решений о местонахождении грузового терминала, его технологической мощности и функциональности на основе долгосрочного анализа потребности грузооборота (до 2055 года).

Мультимодальный терминал (MMT) — это здание, сооружение или их комбинация, где перевозимый груз обслуживается с помощью различных видов транспорта, включая шоссейный, железнодорожный и морской.