Стало известно, когда в Эстонии появится сеть 5G

По словам руководителя подразделения Ericsson в Северной и Центральной Европе Пера Нарвингера, принимая участие в строительстве пилотной сети 5G в студенческом городке TalTech вместе с Telia, компания Ericsson рада внести свой вклад в процессы дигитализации и внедрения инноваций, которые активно идут в Эстонии. ”Пилотный проект 5G означает огромный шаг на пути к тому, чтобы в Эстонии в скором будущем появились первые коммерческие услуги на базе этой технологи”.
На сегодняшний день в Таллиннском Техническом университете построен автономно движущийся автомобиль, ставший одним из первых партнерских проектов, для работы над улучшением которого будет использоваться тестовая сеть 5G. Следующий шаг — демонстрация в 2019 году того, как беспилотный автомобиль двигается при поддержке технологии 5G, общаясь при этом с окружающей инфраструктурой.
”Одна из целей этой партнерской программы состоит в том, чтобы, запустив в городке TalTech сеть 5G, создать среду, в которой большие предприятия и стартапы могли бы вместе с университетом разрабатывать и тестировать новые услуги и технические решения”, — пояснил декан факультета инфотехнологий TalTech Герт Йерван. ”С помощью создаваемой умной городской тестовой платформы предприниматели смогут вместе с учеными разрабатывать новые бизнес-модели, которые возможно реализовать в сверхмощной сети 5G. Мы ожидаем и приглашаем все заинтересованные фирмы с тем, чтобы они могли протестировать и доработать новые товары, услуги и бизнес-модели, воспользовавшись возможностями технологии 5G. Мы верим в то, что это позволит нашему обществу сделать еще один шаг на пути к дигитализации”, — добавил Йерван.