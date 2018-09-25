25.09.2018, 15:21

Стало известно, когда в Эстонии появится сеть 5G


rus.delfi.ee
EST

В конце этого года в результате сотрудничества Telia, Ericsson и Таллиннского Технического университета в университетском городке будет открыта первая в Эстонии пилотная сеть 5G. Любые предприятия и стартапы могут воспользоваться сетью для разработки будущих услуг или тестирования новых бизнес-моделей.

”В 2016 году мы сообщили о том, что вместе с фирмой Ericsson начинаем работу над проектом, цель которого открыть первую 5G-сеть в Стокгольме и Таллинне в год столетия Эстонской Республики. Настало время, чтобы сдержать данное обещание”, — сказала директор по технологиям Telia Eesti Кирке Саар.

Саар рассказала, что создаваемая сеть позволит пользоваться сверхскоростным мобильным интернетом по всей территории кампуса Таллиннского Технического университета (TalTech), открывая возможность для разработки абсолютно новых услуг и решений.

”Наша цель — разработать с помощью сети 5G концепцию того, как именно эта технология может повлиять на нашу жизнь, как с ее помощью может существовать отдельно взятый город со всем, что в нем находится. Мы хотим продемонстрировать, как могут общаться между собой различные движущиеся средства, какое влияние на нашу жизнь оказывают умные дома, как выглядит городской трафик, в котором принимают участия беспилотные автомобили, интеллектуальные дорожные знаки и другие части инфраструктуры, оснащенные датчиками. Мы верим в то, что новая технология сделает нашу жизнь безопаснее, удобнее и эффективнее как дома, так и в городском пространстве”, — добавила Саар.

По словам руководителя подразделения Ericsson в Северной и Центральной Европе Пера Нарвингера, принимая участие в строительстве пилотной сети 5G в студенческом городке TalTech вместе с Telia, компания Ericsson рада внести свой вклад в процессы дигитализации и внедрения инноваций, которые активно идут в Эстонии. ”Пилотный проект 5G означает огромный шаг на пути к тому, чтобы в Эстонии в скором будущем появились первые коммерческие услуги на базе этой технологи”.

На сегодняшний день в Таллиннском Техническом университете построен автономно движущийся автомобиль, ставший одним из первых партнерских проектов, для работы над улучшением которого будет использоваться тестовая сеть 5G. Следующий шаг — демонстрация в 2019 году того, как беспилотный автомобиль двигается при поддержке технологии 5G, общаясь при этом с окружающей инфраструктурой.

”Одна из целей этой партнерской программы состоит в том, чтобы, запустив в городке TalTech сеть 5G, создать среду, в которой большие предприятия и стартапы могли бы вместе с университетом разрабатывать и тестировать новые услуги и технические решения”, — пояснил декан факультета инфотехнологий TalTech Герт Йерван. ”С помощью создаваемой умной городской тестовой платформы предприниматели смогут вместе с учеными разрабатывать новые бизнес-модели, которые возможно реализовать в сверхмощной сети 5G. Мы ожидаем и приглашаем все заинтересованные фирмы с тем, чтобы они могли протестировать и доработать новые товары, услуги и бизнес-модели, воспользовавшись возможностями технологии 5G. Мы верим в то, что это позволит нашему обществу сделать еще один шаг на пути к дигитализации”, — добавил Йерван.

Tallinn Hockey weekend
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