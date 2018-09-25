Стало известно, когда в Эстонии появится сеть 5G

”В 2016 году мы сообщили о том, что вместе с фирмой Ericsson начинаем работу над проектом, цель которого открыть первую 5G-сеть в Стокгольме и Таллинне в год столетия Эстонской Республики. Настало время, чтобы сдержать данное обещание”, — сказала директор по технологиям Telia Eesti Кирке Саар.

Саар рассказала, что создаваемая сеть позволит пользоваться сверхскоростным мобильным интернетом по всей территории кампуса Таллиннского Технического университета (TalTech), открывая возможность для разработки абсолютно новых услуг и решений.

”Наша цель — разработать с помощью сети 5G концепцию того, как именно эта технология может повлиять на нашу жизнь, как с ее помощью может существовать отдельно взятый город со всем, что в нем находится. Мы хотим продемонстрировать, как могут общаться между собой различные движущиеся средства, какое влияние на нашу жизнь оказывают умные дома, как выглядит городской трафик, в котором принимают участия беспилотные автомобили, интеллектуальные дорожные знаки и другие части инфраструктуры, оснащенные датчиками. Мы верим в то, что новая технология сделает нашу жизнь безопаснее, удобнее и эффективнее как дома, так и в городском пространстве”, — добавила Саар.