09.09.2018, 12:28

Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

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rus.delfi.ee
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Ikea avamine Riias
Ikea avamine RiiasFoto: Karin Kaljuläte

В сфере недвижимости говорят, что примерно через полтора месяца ”Икеа” сообщит, когда именно в 2019 году в Эстонии откроет первый магазин. Место уже якобы известно — это поселок Юри в волости Рае, Харьюмаа.

На открытии полторы недели назад в Риге магазина ”Икеа” член правления популярной сети Ханспетер Зурхер сказал, что ”Икеа” обязательно прийдет в Эстонию.

”Пока еще неизвестно время, когда именно магазин в Эстонии откроется. Обсуждаются детали”, — сообщил Зурхер.

Отдельные специалисты сферы недвижимости утверждают, что ”Икеа” построят в районе Юри. Старейшина волости Юри Марк Вырклаев говорит, что непосредственно представитель ”Икеа” к ним не обращался, но он уверен в том, что популярная сеть ищет место для магазина при помощи фирм, занимающихся недвижимостью.

”Конечно, мы с нетерпением ждем их, но пока с нами никто не связывался”, — сказал Вырклаев.

При этом он отметил, что участки земли, подходящих размеров, принадлежат в Юри волости.

Ранее ходили разговоры, что ”Икеа” откроется под Таллинном, в Лаагри.

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