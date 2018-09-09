Стало известно, где, скорее всего, откроется первый в Эстонии магазин ”Икеа”

На открытии полторы недели назад в Риге магазина ”Икеа” член правления популярной сети Ханспетер Зурхер сказал, что ”Икеа” обязательно прийдет в Эстонию.

”Пока еще неизвестно время, когда именно магазин в Эстонии откроется. Обсуждаются детали”, — сообщил Зурхер.

Отдельные специалисты сферы недвижимости утверждают, что ”Икеа” построят в районе Юри. Старейшина волости Юри Марк Вырклаев говорит, что непосредственно представитель ”Икеа” к ним не обращался, но он уверен в том, что популярная сеть ищет место для магазина при помощи фирм, занимающихся недвижимостью.

”Конечно, мы с нетерпением ждем их, но пока с нами никто не связывался”, — сказал Вырклаев.

При этом он отметил, что участки земли, подходящих размеров, принадлежат в Юри волости.

Ранее ходили разговоры, что ”Икеа” откроется под Таллинном, в Лаагри.