Стальнухин: с учетом роста акцизов в Латвии, закупать алкоголь там теперь будет невыгодно

Депутаты Рийгикогу приняли закон, согласно которому акциз на алкоголь будет снижен в два раза, по сравнению с запланированным ростом, сообщается в пресс-релизе. По словам председателя финансовой комиссии Михаила Стальнухина, это принципиальное решение правительства является показателями того, что нынешняя коалиция в случае необходимости готова пересмотреть свои решения.

Как отметил Стальнухин, рост акциза на алкоголь обусловлен прежде всего тем, что жители Эстонии по-прежнему тратят на алкоголь больше всего в ЕС.

”Согласно данным Eurostat, больше всего денег на алкоголь среди всех стран ЕС тратят жители Эстонии. За нами следуют латыши и литовцы. Наши жители потратили на покупку алкоголя свыше 620 миллионов евро в прошлом году. Сумма огромная, учитывая небольшие доходы среднестатистической семьи. Затраты в Эстонии составили 5,6 процента, средний же показатель ЕС равнялся 1,6 проценту”, — сказал председатель финансовой комиссии Рийгикогу.

Политик добавил также, что согласно изменениям, акцизная ставка сократится на 50% от ранее запланированного роста. Таким образом, например, пиво и прочие напитки, в которых содержится до 6% этанолового спирта, подорожает на три цента. Как отметил Стальнухин, принятые меры должны также снизить риски приграничной торговли алкоголем.

”Если мы на половину сокращаем рост акцизов с февраля этого года, то латыши решили поднять ставки акцизного налога на топливо, сигареты и алкоголь в ускоренном темпе. Таким образом, ездить на границу с Латвией за алкоголем станет нецелесообразно”, — объяснил депутат Рийгикогу, член фракции Центристской партии Михаил Стальнухин.

Стальнухин также отметил, что с учетом роста доходов населения, доступность алкоголя остается высокой. По данным Министерства социальных дел, рост цен на спиртосодержащие напитки, несмотря на критику, все же имеет под собой все основания.

”Различные исследования доказывают, что изначальных расчет правительства был верным. Количество смертей из-за болезней, вызванных употреблением алкоголя снизилось на 14,5%. Снизилась и число преступлений, совершенных на пьяную голову — 3337 случаев в 2016 против 2803 в 2017 году. И самое главное, ДТП по вине пьяных водителей стало меньше — 453 случая против 423 за один тот же период этого и прошлого года”, — рассказал Стальнухин о положительном влиянии алкогольной политики государства.