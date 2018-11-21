Стальнухин: бюджет будет принят несмотря на разногласия в правительстве, хотя ”реформисты вполне могут применить тактику обструкции”

По его оценке, большинство парламентариев понимает, что основные приоритеты главного финансового документа страны крайне необходимы как для жителей, так и для страны в целом.

Стальнухин отметил, что оппозиционная Партия реформ может попытаться затянуть обсуждение госбюджета, чтобы ”засветиться” в СМИ и показать избирателям свою ”бурную деятельность” в парламенте.

”Я думаю, что реформисты вполне могут применить тактику обструкции, чтобы не только самоутвердиться, но и испытать коалиционные партии на прочность. Но я считаю, что несмотря на некоторые разногласия в правительстве, никто из коалиции не пойдет на то, чтобы провалить принятие бюджета”, — сказал Стальнухин.

Как сказал политик, бюджет на 2019 довольно амбициозный, но цели и приоритеты в нем расставлены правильно: экономика, благосостояние людей, здравоохранение и инвестиции.

”Мы намерены искоренить бедность и нищету. Поэтому весомая часть расходов бюджета пойдет на рост зарплат учителям, воспитателям, спасателям, полицейским, а также на повышение пенсий и пособий. Например, в следующем году пособие на первого и второго ребенка достигнут 60 евро, пенсии вырастут до 481 евро, средняя родительская зарплата составит порядка 1258 евро. В целом же расходы на социальную сферу составят 5,4 миллиарда евро”, — перечислил глава финансовой комиссии лишь некоторые важные пункты бюджета на 2019 год.