Стальнухин: бюджет 2018 года призван улучшить благосостояние населения

Сегодня в Рийгикогу прошел первое чтение проект государственного бюджета на 2018 год. По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу, центриста Михаила Стальнухина, объем бюджета превысит 10 миллиардов евро и впервые все сферы - от Министерства образования до Министерства сельской жизни - получат дополнительные средства для реализации всех проектов, нацеленных на улучшение благосостояния населения, сообщает фракция Центристской партии.

По словам Стальнухина, бюджет на 2018 год — это полное зеркальное отражение работы правительства, возглавляемого центристами, по улучшению качества жизни населения. ”Долгие годы Партия реформ пыталась убедить людей в том, что сокращение зарплат, пособий, а также урезание расходов в различных сферах деятельности делается во имя благих целей, а именно сбалансированного бюджета. Но в итоге от такой политики никто не выиграл. Сегодня мы возвращаем населению Эстонии то, что у них отобрали реформисты”, — сказал Стальнухин.

Политик отметил, что в рамках бюджета на 2018 года все министерства получили дополнительное финансирование для реализации своих задач. ”В бюджете Министерства образования предусмотрено дополнительно 48 миллионов евро на рост средней зарплаты учителей до 1380 евро в месяц. Сфера здравоохранения получит на 34 миллиона евро больше, что позволит сократить очереди к специалистам”, — перечислил Стальнухин, отметив, что это лишь малая часть грядущих изменений.

Председатель финансовой комиссии добавил также, что объем инвестиций в следующем году превысит миллиард евро, что придаст дополнительный импульс экономическом росту. ”Экономика — это не сухие цифры, если ВВП страны растет, то это должны ощущать все жители страны, и уже в январе вступят в силу изменения, которые положительно скажутся на кошельках налогоплательщиков”, — сказал Михаил Стальнухин. ”86% работающего населения страны улучшит свое материальное положение благодаря росту не облагаемого налогом минимума до 500 евро. В год выигрыш составит 768 евро. Общая сумма пособий, которые будут получать семьи с тремя и более детьми, составит 6200 евро в год. Не останутся в стороне и пенсионеры — пенсии вырастут до 442 евро”, — добавил Стальнухин.

Певкур: составленный бюджет на следующий год надо отправить обратно в правительство

По словам лидера Партии Реформ Ханно Певкура, фракция Партии реформ предлагает отправить составленный на следующий год госбюджет правительству обратно, поскольку дефицит бюджета является неприемлемым в условиях быстрого экономического роста и жизнь сверх своих возможностей непозволительна, сообщает Партия реформ.

”Я согласен с Ардо Ханссоном, главой Банка Эстонии, и другими ведущими специалистами, которые недавно утверждали, что в условиях повышенного экономического роста бюджет должен быть в умеренном номинальном избытке”, — объясняет отказ от бюджета Певкур.

”Несмотря на очень высокий рост доходов, бюджет госсектора, по оценке прогноза Министерства финансов на 2018 год, остается как в номинальном, так и в структурном дефиците. Слишком оптимистичным планируется предпринимательский подоходный налог, поступление акциза на алкоголь, а также реальный дефицит бюджета может быть намного выше, чем планировалось. Кроме того, цикличность экономики недостаточно учитывается в прогнозах”, — назвал Певкур рискованные места в бюджете.

”Мы сможем утвердить бюджет, только когда он будет доведен до структурного баланса и не будут сжигаться резервы. Только таким образом возможно обеспечить финансовую устойчивость государства”, — высказал Певкур позицию партии.

Кальви Кыва: новый бюджет поведет Эстонию вперед

Во время первого чтения законопроекта о бюджете 2018 года председатель парламентской фракции соцдемов Кальви Кыва сказал, что бюджетно-политические решения правительства помогут в новом году улучшить жизнь сотни тысяч людей, сообщает Социал-демократическая партия.

”Бюджет следующего года сбалансирует общество и поможет тем, кому приходилось довольствоваться малым. Мы имеем дело с бюджетом, который поведет Эстонию вперед, который дает нам основание многого ждать от 2018 года”, — отметил Кыва.

В своей речи Кыва особенно отметил две важные реформы: налоговую и реформу финансирования здравоохранения. Обе направлены на улучшение благополучия жителей Эстонии. ”С января вступит в силу реформа, в результате которой выиграет большинство семей. Повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро увеличит доходы более 80% трудоустроенных. Все, кто зарабатывает до 1200 евро, будут получать в день зарплаты на 64 евро больше”, — сказал Кыва.

Новый бюджет также начнет отдавать старые долги местным самоуправлениям: города и волости получат дополнительно 30 миллионов евро. ”За следующие четыре года финансирование местных самоуправлений увеличится на 185 миллионов евро. Это поможет городам и волостям лучше заботиться о людях, развивать местную жизни и выполнять новые задачи”, — объяснил Кыва.

Новый бюджет также принесет рост зарплат учителям, работникам сферы культуры и людям, работающим в области внутренней безопасности. Согласно прогнозам, в апреле средняя пенсия по старости увеличится на 6,4%.