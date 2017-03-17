Стали известны лучшие пищевые продукты этого года в десяти категориях

В ходе первого этапа конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии 2017”, который проходил в Таллиннской школе обслуживания, серебряный знак лучшего продукта в своей категории получили десять местных продуктов питания.

В ходе первого этапа конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии 2017”, который проходил в Таллиннской школе обслуживания, серебряный знак лучшего продукта в своей категории получили десять местных продуктов питания.

В категории мясных продуктов победителем вышли предварительно запеченные утиные ножки с квашеной капустой от Rannarootsi, титул лучшего молочного продукта 2017 года в этот раз отправляется на Сааремаа сыру Old Saare от фирмы Saaremaa Piimatööstus.

Серебряного знака лучшего хлебопекарного изделия удостоился цельнозерновой хлеб Pagariröst с медом и семенами чиа от фирмы Eesti Pagar, а лучшим кондитерским изделием признаны конфеты Tuljak от Kalev из темного шоколада с начинкой.

Во второй день конкурса лучшим рыбным изделием провозгласили очищенную жареную кильку в соусе кимчи из серии Briis от фирмы DGM Shipping AS. Серебряный знак лучшего соуса получил в этом году соус Vene DIP! с чесноком, резанцем и луком от фирмы Alma.

В категории готовых блюд звание лучшего изделия было присуждено Запеканке из копченого мяса с картофелем и грибами от Joel Ostrat, а лучшим блюдом из овощей и фруктов признали смузи Muhedik из клубники, черники, черной смородины и банана от Balsnack.

Титул лучшего десерта был присужден классическому крем-брюле Joel Ostrat от Mattias Cafe. Как и в прошлом году, оценочная комиссия решила в рамках конкурса этого года присудить приз Лучшего детского питания 2017, которого удостоился экологический клубничный смузи Põnn от Salvest.

По словам Сирье Потисепп, можно от души порадоваться тому, что представленные на конкурс продукты по-прежнему очень высокого качества.

Все без исключения продукты очень вкусны и по-прежнему не перестают удивлять самых опытных экспертов в области пищевых продуктов.

”Нынешний конкурс показал, что фантазия разработчиков пищевых продуктов эстонской пищевой промышленности поистине безгранична — стол жителей Эстонии ежедневно пополнялся бы новыми удивительными блюдами, если бы мы смелее пробовали новые продукты, появляющиеся на прилавках магазинов”, — призналась Потисепп.

На следующей неделе предстоит конкурс новинок, произведенных региональными малыми предприятиями, который состоится 21 марта в Тарту и 23 марта в Таллинне, а оценка продуктов, соревнующихся за золотой знак, состоится 5 апреля.

Победители конкурса ”Лучший продукт питания Эстонии 2017”, проводящегося уже в 23-й раз, будут объявлены на XI годовой конференции Союза пищевой промышленности Эстонии, которая состоится 26 апреля.