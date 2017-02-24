Стали известны характеристики переизданной версии легендарной Nokia 3310

Характеристики переизданной версии популярного в прошлом телефона Nokia 3310 будут несколько отличаться от оригинала, передает Gizmochina со ссылкой на источник.

Отмечается, что аппарат станет тоньше, его вес значительно уменьшится. Монохромный дисплей будет заменен на цветной экран с невысоким разрешением, что позволит телефону долго держать заряд.

Также, помимо классического дизайна модели, новый Nokia появится в продаже в корпусах разных цветов.

Ранее сообщалось, что финская компания HMD Global Oy, обладающая исключительными правами на бренд Nokia, планирует представить на выставке Mobile World Congress современную версию популярного в прошлом телефона Nokia 3310.