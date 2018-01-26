Стали известны доходы Tallinna Kaubamaja Grupp за 2017 год

Доход от продаж Tallinna Kaubamaja Grupp за 2017 год составил 651,3 миллиона евро, что по сравнению с таким же показателем 2016 года означает рост на 8,8%.

Доход от продаж за четвертый квартал превысил показатель прошлого года на 7,4%. Прибыль до налогообложения группы за 2017 год составила 36,5 миллиона евро, и это на 17,8% больше, чем в 2016 году. Прибыль до налогообложения группы в четвертом квартале составила 12,2 миллиона евро.

”2017 год характеризуется сохранением лояльности клиентов по отношению к нашим предприятиям. Все основные сферы деятельности группы увеличили доходы от продаж сильнее, чем другие участники этого же рыночного сегмента”, — сказал председатель правления Tallinna Kaubamaja Grupp Рауль Пуусепп.

Из планов на 2018 год Пуусепп называет удержание лидирующей позиции и развитие проекта нового здания для таллиннского Kaubamaja. Группа также усиленно занимается развитием сегмента торговли автомобилями.

Консолидированный неаудированный доход от продаж в супермаркетах Selver за 2017 год составил 433,1 миллиона евро, и это на 8,3% больше, чем годом ранее. Консолидированный неаудированный доход за IV квартал составил 116,1 миллиона евро — за год этот показатель увеличился на 6,6%. Консолидированная прибыль до налогообложения Selver составила 16,8 миллиона евро, что означает годовой рост на 2,1 миллиона евро. В магазинах Selver в 2017 году было совершено 37,7 миллиона покупок. В сеть магазинов Selver входит 52 магазина, занимающих 95 100 квадратных метров торговых площадей.

Доход от продаж в коммерческом сегменте Kaubamaja в 2017 году составил 102,4 миллиона евро, то есть, по сравнению с прошлым годом, увеличился на 4,4%. Консолидированный неаудированный доход за IV квартал составил 31,0 миллиона евро — за год этот показатель увеличился на 3,6%. Прибыль до налогообложения Kaubamaja составила 4,3 миллиона евро, уступив результатам годичной давности на 0,2%.

Прошлогодний доход от продаж в сегменте торговли автомобилями Tallinna Kaubamaja Grupp составил 99,7 миллиона евро, и это на 20,7% больше, чем в 2016 году, в том числе на 18,8% увеличился доход от продаж KIA. Доход от продаж за четвертый квартал в размере 23,6 миллиона евро превысил такой же показатель прошлого года на 22,2%. Всего за 2017 год было продано 4706 новых транспортных средств. Прибыль до налогообложения в сегменте торговли автомобилями в 2017 году составила 3,9 миллиона евро, это превысило прибыль за 2016 год на 6,8%.

Оборот обувных магазинов, входящих в концерн, в 2017 году составил 11,1 миллиона евро, продемонстрировав таким образом сокращение на 13,7%. Доход от продаж в четвертом квартале составил 3,1 миллиона евро, то есть на 13,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Убыток за 2017 год составил 3,1 миллиона евро, что превысило убыток за 2016 года на 2,2 миллиона евро — это связано с обесцениванием гудвилла на 2,1 миллиона евро.

Доход от продажи недвижимости в коммерческом сегменте вне группы в 2017 году составил 5,0 миллиона евро, увеличившись на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Доход от продаж в четвертом квартале составил 1,3 миллиона евро, то есть на 2,6% больше, чем за такой же период прошлого года. Прибыль до налогообложения сегмента в прошлом году составила 14,5 миллиона евро, что на 5,4 больше, чем годом ранее.