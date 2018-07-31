Ссудо-сберегательное общество: рост строительного сектора не может быть бесконечным

Опубликованный недавно прогноз Института конъюнктуры говорит, что состояние эстонской экономики лучше, чем в других странах Балтии и Северной Европы. Соответствующий показатель для нашей страны составляет 88 пунктов из 100 возможных. По данным экспертов Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, это свидетельствует о здоровом состоянии эстонской экономики. Но локомотивом этого развития остается строительный сектор, рост в котором не может длиться вечно, сообщается в пресс-релизе ссудо-сберегательного общества.
”По данным Института конъюнктуры, стремительный рост и показатели уверенности предприятий строительного сектора связаны прежде всего с развитием уже имеющихся и строительством новых торговых центров. Примерно половина застройщиков утверждает, что главная проблема для их бизнеса — это нехватка рабочей силы. Другой вопрос в том, как долго продлится нынешнее состояние”, — считает председатель правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максим Сорокин. По его словам, невозможно строить торговые центры бесконечно, поскольку покупательная способность и количество людей в стране все же ограничены.