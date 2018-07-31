31.07.2018, 22:00

Ссудо-сберегательное общество: рост строительного сектора не может быть бесконечным

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rus.delfi.ee
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Lauluväljak
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

Опубликованный недавно прогноз Института конъюнктуры говорит, что состояние эстонской экономики лучше, чем в других странах Балтии и Северной Европы. Соответствующий показатель для нашей страны составляет 88 пунктов из 100 возможных. По данным экспертов Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, это свидетельствует о здоровом состоянии эстонской экономики. Но локомотивом этого развития остается строительный сектор, рост в котором не может длиться вечно, сообщается в пресс-релизе ссудо-сберегательного общества.

”По данным Института конъюнктуры, стремительный рост и показатели уверенности предприятий строительного сектора связаны прежде всего с развитием уже имеющихся и строительством новых торговых центров. Примерно половина застройщиков утверждает, что главная проблема для их бизнеса — это нехватка рабочей силы. Другой вопрос в том, как долго продлится нынешнее состояние”, — считает председатель правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максим Сорокин. По его словам, невозможно строить торговые центры бесконечно, поскольку покупательная способность и количество людей в стране все же ограничены.

Максим Сорокин добавил, что минимум у 53% всех семей в Эстонии имеется возможность делать накопления. Причем, наиболее уверенно всего себя чувствуют люди моложе 30 лет, а самая уязвимая группа — люди в возрасте старше 65 лет. Одним из способов повышения чувства уверенности может стать разумное инвестирование накопленных средств, что позволит уменьшить влияние инфляции, обеспечив себе стабильный дополнительный доход.

”Не секрет, что во время экономического роста нужно откладывать деньги на черный день. И, судя по прогнозу Института конъюнктуры, минимум до конца этого года экономическая ситуация в стране продолжит улучшаться. Это означает, что сейчас наступило наилучшее время для инвестирования”, — уверен Максим Сорокин.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu — это ссудо-сберегательное общество, которое с 2014 года занимается привлечением вкладов, входя в состав ERE Grupp, основанной в 2005 году, основным направлением деятельности которой является инвестирование в недвижимость, в портфели ипотечных кредитов, а так же финансирование перспективных бизнес проектов.

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