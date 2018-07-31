Ссудо-сберегательное общество: рост строительного сектора не может быть бесконечным

Максим Сорокин добавил, что минимум у 53% всех семей в Эстонии имеется возможность делать накопления. Причем, наиболее уверенно всего себя чувствуют люди моложе 30 лет, а самая уязвимая группа — люди в возрасте старше 65 лет. Одним из способов повышения чувства уверенности может стать разумное инвестирование накопленных средств, что позволит уменьшить влияние инфляции, обеспечив себе стабильный дополнительный доход.

”Не секрет, что во время экономического роста нужно откладывать деньги на черный день. И, судя по прогнозу Института конъюнктуры, минимум до конца этого года экономическая ситуация в стране продолжит улучшаться. Это означает, что сейчас наступило наилучшее время для инвестирования”, — уверен Максим Сорокин.

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu — это ссудо-сберегательное общество, которое с 2014 года занимается привлечением вкладов, входя в состав ERE Grupp, основанной в 2005 году, основным направлением деятельности которой является инвестирование в недвижимость, в портфели ипотечных кредитов, а так же финансирование перспективных бизнес проектов.