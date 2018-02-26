Ссудо-сберегательное общество: банки ужесточают политику в отношении мелких застройщиков

По мнению специалистов компании Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, банки начали ужесточать политику в отношении предприятий, занимающихся развитием недвижимости.

Новая политика направлена на ограничение роста предложений на рынке, а также активности мелких застройщиков, которые могут безответственно подходить к выполнению своих обязательств, написано в пресс-релизе общества.

По данным экспертов Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, по состоянию на конец прошлого года только в Харьюмаа на продажу было выставлено более 2 500 квартир, находящихся на этапе строительства. При этом с учетом нынешней динамики рынка, число не реализованных объектов в ближайшее время может резко возрасти до 3 500. Эксперты уверены, что единственный способ избежать избыточного предложения — это ввести дополнительные ограничения для компаний, занимающихся развитием недвижимости.

”Многие столичные риелторы уже столкнулись с тем, что при принятии решений о выдаче кредитов на развитие недвижимости банки требуют от застройщиков продажи половины квартир уже на нулевом этапе строительства”, — заявил председатель правления Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu Максим Сорокин.

”По мнению экспертов Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu, такое требование зачастую оказывается непосильным для новичков на рынке, и в результате они вынуждены замораживать свои проекты. При этом у крупных фирм по-прежнему достаточно активов, чтобы соответствовать

новым требованиям”. По словам Сорокина, подобную политику коммерческих банков стоит только приветствовать, поскольку это препятствует перегреву рынка недвижимости.

По словам Сорокина, уже начиная с конца 2017 года коммерческие банки начали проводить последовательную политику по предотвращению перегрева рынка недвижимости Эстонии. ”В последнее время коммерческие банки значительно ужесточили свои требования к величине залога, к сумме и сроку выдаваемых кредитов. Внушает оптимизм и тот факт, что Европейский совет системных рисков уже объявил, что такие меры финансового надзора в области ипотечного кредитования в Эстонии можно считать достаточными и адекватными для сохранения стабильности на кредитном рынке”, — отметил Максим Сорокин.

По данным земельного департамента, в 2017 году в Эстонии было продано 22 339 квартир на общую сумму в 1,5 миллиарда евро. Из них большая часть, 6 064 квартиры, были построены в период с 1971 по 1990 год. Годовой рост числа сделок составил 7,8%, цены за год выросли на 7%, при этом средняя цена за квадратный метр по стране составляла 1 164 евро.