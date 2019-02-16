США жестко выступают против "Северного потока — 2". "Мы не можем гарантировать безопасность Запада, если наши партнеры по альянсу ставят себя в зависимость от Востока", — заявил вице-президент США Майкл Пенс в субботу, 16 февраля, выступая на 55-й Мюнхенской международной конференции по безопасности.

Майкл Пенс также напомнил, что США, используя механизм санкций, призвали Россию к ответу за кризис в Украине, применение боевых отравляющих веществ в Великобритании и нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В то же время Россия не стала основной темой выступления второго лица американской администрации.

Союзники по НАТО должны нарастить расходы на вооружение

Вице-президент США напомнил об обязательствах стран НАТО довести к 2024 году расходы на оборонные нужды до 2 процентов ВВП. "Правда в том, что наши союзники должны делать больше", — заявил он, указав, что из 2 процентов, выделяемых на нужды обороны, 20 процентов необходимо направить на закупки вооружения. "США не могут стоять в стороне, когда наши союзники закупают оружие на востоке", — отметил он.

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