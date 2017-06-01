США ввели санкции против российских компаний из-за КНДР

Власти США ввели новые санкции против девяти компаний и трех граждан в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи, говорится в сообщении министерства финансов США. В списке оказались три российские компании, в том числе ННК Эдуарда Худайнатова, и один россиянин.



Под санкции, в частности, попали российские компании Ardis-Bearings LLC, АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК), принадлежащая экс-главе "Роснефти" Худайнатову и ее дочернее предприятие АО "ННК-Приморскнефтепродукт".



Эдуард Худайнатов стал главой "Роснефти" в 2010 году, сменив на этом посту Сергея Богданчикова. В 2012 году "Роснефть" возглавил Игорь Сечин, а Худайнатов создал компанию ННК.

По информации минфина, ННК подписала контракт на поставки нефти в КНДР и, предположительно, поставила туда нефтепродуктов на сумму более 1 млн долларов.

Кроме того, санкции введены против российского предпринимателя Игоря Мичурина, связанного с северокорейской компанией Korea Tangun Trading Corporation.



Также санкции введены в отношении армии КНДР (Корейской народной армии), северокорейской цинковой компании Korea Zinc Industrial Group и Корейского компьютерного центра.



Согласно решению минфина США, все счета и активы попавших под санкции граждан и компаний на территории США подлежат заморозке, а американским гражданам и фирмам запрещено заключать с ними сделки.



В марте 2016 года президент США Барак Обама ввел обширные санкции в связи с ядерной программой КНДР и разрешил американским властям вносить в черный список любые компании и любых граждан, сотрудничающих с крупнейшими секторами северокорейской экономики.



Российский МИД осудил включение российских компаний в санкционный список США.

"Мотивировка, которая приводится в этой связи, а именно усилия администрации США по фактически экономическому удушению Корейской Народно-Демократической Республики, — именно так мы понимаем действия Минфина США — для нас абсолютно неприемлема", — заявил Интерфаксу замглавы МИД России Сергей Рябков.



Дипломат назвал нелегитимным и незаконным использование санкций в данной ситуации.